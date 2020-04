Queen spreekt morgen natie toe over coronacrisis: “Wat staan er samen in en zullen er ons ook samen doorheen slaan” TDS

04 april 2020

14u37

Bron: ANP 0 Royalty In de televisietoespraak van de Britse Queen Elizabeth die zondag wordt uitgezonden zal ze onder meer het volk een hart onder de riem steken in deze tijden van coronacrisis, verwacht de Daily Mail. Volgens de grootste krant van het land zal de Queen ook zeggen dat zij en het volk “er samen instaan en zich er ook samen doorheen zullen slaan.”

Daarnaast is de verwachting dat de vorstin in haar toespraak de nadruk zal leggen op het samen doorstaan van de crisis door onder meer te wijzen op de sterke cohesie van het Britse volk in tijden van tegenspoed. Ook zal ze waarschijnlijk mensen in de gezondheidszorg en iedereen die tegen het virus strijdt een compliment geven. De videoboodschap is al eerder opgenomen in Windsor Castle.

Buiten de jaarlijkse kersttoespraak kwam het pas vier keer eerder voor dat de Queen het volk in een aparte videoboodschap toesprak. Dat gebeurde eerder tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) en Elizabeth’s moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.