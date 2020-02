Queen saboteert plannen van prins Harry en Meghan Markle: “Ze mogen merk Sussex Royal niet meer gebruiken” MVO

19 februari 2020

11u01

Alweer pech voor prins Harry (35) en zijn Meghan Markle (38). Het koppel, dat zich afscheurde van de Britse monarchie, was van plan om miljoenen te verdienen aan hun koninklijke achtergrond, maar daar steekt Queen Elizabeth nu een stokje voor. Ze verbiedt het de twee om het merk Sussex Royal nog langer te gebruiken. En laat dat merk nu net het paard zijn waarop Harry en Meghan hadden gewed.

De Queen valt vooral over het woord ‘royal’. Dat mogen Harry en Meghan volgens haar niet meer op zichzelf toepassen, gezien ze ervoor kozen om uit de monarchie te stappen. Bovendien hebben ze hun titels opgegeven, waardoor Harry en Meghan vandaag de dag geen ‘royal highness’ meer genoemd worden. In feite is dat een goede zaak, dat je jezelf geen royal mag noemen als je geen royal bent, maar het maakt de zaken wel moeilijk voor het pas verhuisde koppel.

Het paar gaf al duizenden euro’s uit om een website rond Sussex Royal te laten ontwerpen en legden daarnaast wereldwijd honderden patenten vast, zodat ze merchandise konden verkopen onder diezelfde naam. Het zou onder andere gaan om schriften, notitieblokken, schrijfwaren en kleding.

Harry en Meghan staan nu voor de zware taak om aan een volledige re-branding te beginnen. Ze moeten hun merk compleet opnieuw uittekenen. Een nieuwe naam verzinnen om eentje te vervangen die al zodanig in het collectieve geheugen van de grote massa zit, is bovendien geen simpele opgave.

Niet traditioneel

Het verbod komt er niet geheel onverwacht, want Harry’s gezin distantieert zich steeds meer van het Britse koningshuis. Voorlopig verblijven ze op Vancouver Island in Canada, maar er is nu al sprake van een mogelijke verhuis naar Los Angeles, waar de familie van Meghan woont. Royaltywatchers verwachten dat de nieuwe levensstijl van het koppel meer en meer zal lijken op die van Meghan toen ze nog een actrice was: omgeven door de glitter en glamour van Hollywood. Niet bepaald een stempel die past bij de oer-traditionele Britse monarchie.

Daar komt nog eens bij dat Harry een deal heeft gesloten met Apple TV, een nieuwe streamingdienst. Hij zal er te zien zijn in een reeks voor het goede doel, samen met Oprah Winfrey. Ook Meghan is naarstig op zoek naar tv-werk. Ze sprak al een voice-over in voor een Disney-documentaire en hoopt in de toekomst nog vaak gelijkaardige klusjes te vinden. Als er één ding is dat het koningshuis niet op prijs stelt, zijn het royals die te makkelijk in hun kaarten laten kijken. De oplossing is nu dus gezocht en gevonden: Harry en Meghan zijn enkel nog ‘hertog’ en ‘hertogin’. De naam ‘Sussex’ mogen ze nog wel gebruiken. Het is waarschijnlijk dat ze die alsnog zullen uitspelen in hun nieuwe merknaam. Zo behouden ze toch nog een beetje hun status.