Queen rouwt om dood van allerlaatste Corgi: “Het verlies van een hondje valt haar altijd heel zwaar” MVO

26 oktober 2018

09u30

Bron: Daily Mail 0 Royalty De Britse Queen Elizabeth is in rouw omdat haar allerlaatste Corgi deze week is overleden. Het gaat om een hondje dat ze adopteerde omdat zijn vorige baasje overleden was.

Willow, de laatste Corgi de de koningin zelf had gefokt en opgevoed, overleed eerder dit jaar al. Maar Whisper, een Corgi die ze overnam van jachtopziener Bill Fenwick nadat hij stierf, was tot voor kort nog aan haar zijde.

Fenwicks vrouw Nancy stond bekend als ‘keeper of the Queen’s Corgis’ en ving jarenlang de vele honden van Elizabeth op terwijl ze in het buitenland was. Elizabeth zag de adoptie van Whisper als het terugbewijzen van die dienst.

Vriendelijk dier

Whisper stierf op 12-jarige leeftijd, maar liep al jaren rond in het paleis. “Hij volgde haar van kamer tot kamer”, verklaart een medewerker van het koningshuis. “Het was een heel vriendelijk dier en ook het personeel was gek op hem.”

Het dier zou enkele weken geleden al ziek zijn geworden, maar het was pas vorige week dat het zo erg werd dat de dierenarts erbij gehaald moest worden. Vlak voor de Nederlandse koning Willem Alexander op bezoek kwam in Buckingham Palace, overleed Whisper.

Groot verdriet

De Queen was erg onder de voet van zijn overlijden. “Ze is altijd erg van streek als er één van haar honden sterft. Bij Whisper was dat niet anders”, klinkt het.

Zeker nu Elizabeth heeft beslist dat ze geen nieuwe puppy’s meer zal fokken om in huis te nemen, valt het verlies haar zwaar. Ze heeft nog wel twee honden, maar dat zijn Dorgi’s. Een kruising tussen een Corgi en een Tekkel. Whisper was haar laatste Corgi, en dat waren toch wel haar meest iconische honden.

Ze wil geen nieuwe honden meer omdat ze twee grote zorgen heeft. Ten eerste wil ze niet vallen over rondhollende puppy’s, maar vooral maakt ze zich zorgen over de opvang van de honden wanneer zij er niet meer is. De Queen is ondertussen al 92 en denkt niet dat ze de dieren nog zal overleven.

Levenslang

Elizabeth kweekte haar hele leven lang Corgi’s. Haar passie begon toen ze haar allereerste hond, Susan, kreeg voor haar 18de verjaardag. Zij werd de voorouder van alle volgende Corgi’s, op de geadopteerde Whisper na.

Het was niet ongebruikelijk dat er 5 of 6 honden rondliepen in Buckingham Palace. De beestjes duiken regelmatig op in foto’s en filmpjes van officiële events en staatsbezoeken. De beestjes kregen zelfs een plaats op de kerstkaart.

“Gelukkig zijn Vulcan en Candy er nog”, klinkt het over de twee laatste Dorgi’s. “De Queen heeft altijd veel vriendschap gehad van haar dieren. Het paleis zal niet hetzelfde zijn zonder die beestenbende."