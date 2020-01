Queen roept familie bijeen voor crisisvergadering rond Harry en Meghan Redactie

11 januari 2020

22u14

Bron: Sky News 1 Royalty De Britse koningin Elizabeth II roept de koninklijke familie samen voor een vergadering op maandag. Dat meldt Sky News. Aanleiding is de drastische beslissing van prins Harry en Meghan die eerder deze week aangaven dat ze een stap terug willen zetten uit het Britse koningshuis.

De koningin, haar zoon prins Charles en kleinzonen prins William en prins Harry zullen maandag samenkomen in Sandringham House, een landhuis in Norfolk, bericht Sky News. Het zal de eerste keer zijn dat de familieleden elkaar in levenden lijve hebben gesproken sinds woensdag, toen Harry en Meghan aankondigde zich af te scheuren van de koninklijke familie.

Eerder kreeg de familie al de opdracht om “aan een stevig tempo” te werken aan een “oplossing”, zei een bron binnen Buckingham Palace volgens Sky News en het nieuwsagentschap PA. Een oplossing wordt “in enkele dagen verwacht, geen weken”.

Harry en Meghan verklaarden woensdag dat ze een stap opzij willen zetten als vooraanstaande leden van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk willen worden. De voorbije maanden had het stel laten blijken het moeilijk te hebben met de druk van de media vanwege hun functie.