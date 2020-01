Queen poseert met alle toekomstige koningen TK

04 januari 2020

09u31

Bron: ANP 0 Royalty Om het nieuwe decennium in te luiden heeft het Britse koningshuis een nieuwe portretfoto gepubliceerd waarop de Queen (93) poseert met de drie mannen die haar zullen opvolgen als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, in totaal goed voor vier generaties.

Natuurlijk staat koningin Elizabeth, gekleed in het wit en zoals steeds met handtas, prominent vooraan. Achter haar staat haar zoon Charles, de kroonprins en dus troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt geflankeerd door zijn zoon, prins William, die hem op zijn beurt zal opvolgen. Williams zoon, de 6-jarige George en vierde in lijn voor de troon, staat voor zijn opa op de eerste trede van het opstapje in de troonzaal van Buckingham Palace, waar de plaat geschoten is. Een ietwat vreemde keuze, want zo lijkt het alsof George al bijna even groot is als zijn overgrootmoeder.

In 2016 werd er ook al een portretfoto van deze vier royals gemaakt. Die plaat was toen speciaal geschoten voor de 90e verjaardag van Elizabeth.