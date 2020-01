Queen overlegde niet met Meghan voor belangrijk familieberaad BDB

14 januari 2020

13u35

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle (38), de vrouw van de Britse prins Harry (35), heeft maandag geen aandeel gehad in het familieberaad tussen koningin Elizabeth en de prinsen Charles, William en Harry.

De hertogin van Sussex zit momenteel in Canada met zoon Archie en vooraf was verwacht dat ze per telefoon mee zou vergaderen. “Dat was uiteindelijk niet nodig”, zegt een woordvoerder van het paleis tegen ITV. Vermoedelijk was het veiligheidsrisico te hoog om Meghan in te laten bellen en wilden de royals voorkomen dat mensen van buitenaf mee konden luisteren met wat er gezegd werd.

De Britse koninklijke familie vergaderde maandag op het landgoed Sandringham over de wens van Harry en Meghan om zich grotendeels los te maken van hun koninklijke verplichtingen en financieel onafhankelijk te handelen. Koningin Elizabeth liet maandagavond weten dat de Sussexes worden gesteund en dat in de komende dagen meer duidelijkheid moet komen hoe het proces zal verlopen.