Queen maakt uitzondering: prinses Beatrice mag wel met verloofde op kerstbezoek TK

30 december 2019

21u45

Familietraditie bij de Britse royals: ieder jaar viert de koninklijke familie kerst op Sandringham House, een privé-landgoed van de Queen in Norfolk. Dit jaar waren Harry en Meghan niet aanwezig, maar prinses Beatrice wél. En vreemd genoeg had ze ook haar verloofde meegebracht.

Bij de driedaagse familiebijeenkomst hoort ook een misviering, en toen Beatrice met haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi langs de wachtende menigte richting St Mary Magdalene Church beende, werden heel wat wenkbrauwen opgetrokken. Normaal worden koppels immers pas uitgenodigd door de Queen op Sandringham als ze getrouwd zijn.

De Queen maakte echter een uitzondering voor Beatrice dit jaar, vermoedelijk omdat de prinses het niet gemakkelijk heeft momenteel. Haar vader, prins Andrew, bevindt zich in het midden van een mediastorm na beschuldigingen van seksueel misbruik met minderjarigen. De gebeurtenissen zorgen er helaas ook voor dat er een donkere schaduw boven het nakende huwelijk van Beatrice hangt. “Er wordt aangenomen dat Edoardo op het laatste moment werd gebeld omdat de koningin steun wilde bieden aan haar kleindochter Bea, die de afgelopen weken veel stress had gehad”, schrijft Charlotte Griffith van The Mail On Sunday.

Sober verlovingsfeest

Beatrice kondigde in september haar verloving met Edoardo Mapelli Mozzi aan, maar wat een lichtpuntje in 2019 had moeten worden voor de Britse royals, draaide al snel uit op een sisser. Andrew werd niet iets te vaak genoemd in het schandaal rond miljardair Jeffrey Epstein, en het BBC-interview dat zijn naam moest zuiveren, had het omgekeerde effect. De prins werd intussen verplicht om al zijn openbare functies neer te leggen. “De koninklijke familie is erg teleurgesteld in de situatie”, klinkt het bij een insider. “Ze zijn erg beschaamd over Andrew en vinden het jammer dat Beatrice de dupe moet zijn van de hele zaak. Iedereen maakt zich zorgen om haar, want ze verdient het om het huwelijk te hebben dat zij wil, maar de media zal haar niet met rust laten...”

Beatrice heeft intussen al besloten om het feest ter gelegenheid van haar verloving uit te stellen. Beatrice en haar verloofde Edoardo zouden op 18 december hun verbintenis vieren in Chiltern Firehouse, maar de twee hebben de datum aangepast uit vrees dat er te veel paparazzi op de loer zou liggen. Op de nieuwe datum - die niet aan het publiek bekend werd gemaakt - zou papa Andrew de kans krijgen om onopgemerkt van het feest te genieten.

De Britse royalty-watcher Phil Dampier denkt dat ze die trend zal verderzetten: “Gezien de situatie zou het me enorm verbazen als ze haar huwelijk live laat uitzenden op nationale televisie. Het is zo goed als zeker dat het een sobere bedoening zal worden, misschien zelfs een privé-gebeuren waar alleen haar naaste familie en beste vrienden aanwezig zullen zijn. Achteraf zal ze dan waarschijnlijk één of twee foto’s vrijgeven, maar veel meer moeten we niet verwachten.”