Queen looft “plichtsbesef” van klimaatjongeren in kersttoespraak LH

25 december 2019

17u36

Bron: Belga 0 Royalty De Britse Queen Elizabeth II heeft in haar kersttoespraak het engagement geprezen van de jongere generaties in verband met de klimaatcrisis. "De uitdagingen waarmee veel mensen vandaag worden geconfronteerd zijn misschien anders dan die waarmee mijn generatie te kampen had, maar ik ben getroffen door de manier waarop de jonge generaties een gelijkaardig plichtsbesef tonen tegenover de bescherming van ons milieu en ons klimaat", zei ze.

Tijdens haar toespraak benadrukte de koningin dat haar familie en haar land een hobbelig parcours hebben afgelegd, maar ze vermeldde ook enkele mooie momenten, zoals de geboorte van Archie, de zoon van prins Harry en Meghan Markle.



Nochtans hadden de media er gisteren al op gewezen dat naast de Queen foto's staan van de koninklijke familie, maar dat Harry en Meghan ontbreken. Volgens royaltywatchers is dat een teken dat het niet botert tussen de broers Harry en William. De hertog en hertogin van Sussex vieren Kerstmis trouwens niet met de rest van de familie in Groot-Brittannië, maar wel in Canada, waar Meghan zeven jaar gewoond heeft.

Te midden van de onzekerheden in het land, zoals de hevige discussies rond de brexit, benadrukte de Queen ook dat "positieve dingen bereikt kunnen worden als mensen oude conflicten opzij kunnen zetten en samen kunnen komen in een geest van vriendschap en verzoening".

Queen Elizabeth verwees ook naar de 75ste verjaardag van D-Day en de 50ste verjaardag van de maanlanding. Met het nieuwe decennium voor de deur, is het belangrijk om te herinneren dat "kleine stapjes, niet de reuzensprongen, de meest duurzame veranderingen veroorzaken", besloot ze haar toespraak.

De Britse koninklijke familie woonde vandaag ook de traditionele kerstmis bij op het koninklijk landgoed in Sandringham. De echtgenoot van de Queen, prins Philip, was niet aanwezig. Hij werd gisteren pas ontslagen uit het ziekenhuis na een verblijf van vier nachten.