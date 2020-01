Queen houdt familieraad met Charles, William en Harry: gezellig wordt het niet Fien Tondeleir

13 januari 2020

00u00 0 Royalty De Queen zit vandaag een spoedvergadering voor in één van haar landhuizen om de toekomst van prins Harry en zijn vrouw Meghan te bespreken. Zijn ook op het appel: prins Charles en prins William. Het is de eerste keer dat de vier royals elkaar ontmoeten in crisistijd. Een gezellig onderonsje wordt het alvast niet.

De Queen, 93 intussen, wil zo snel mogelijk oplossingen nu de hertog en hertogin van Sussex besloten hebben zich af te scheuren van de koninklijke familie. Ze heeft daarvoor niet alleen haar kleinzoon Harry uitgenodigd in haar winterverblijf 'Sandringham House' in Norfolk, maar ook zijn broer prins William en hun vader kroonprins Charles. Ieder van hen brengt z'n privésecretaris mee en rond de onderhandelingstafel neemt ook kabinetssecretaris Sir Mark Sedwill plaats. Meghan, die intussen weer bij haar zoontje Archie is in Canada, zal het onderhoud telefonisch bijwonen.

Harde of zachte Megxit?

Volgens Britse media zal de spoedzitting gaan over de dotatie van Charles aan zijn zoon - hij vergoedt Harry en William jaarlijks voor hun officiële taken - en zal er gepraat worden over de koninklijke titels van het koppel. Nog op het lijstje: beslissen welke taken het echtpaar in de toekomst nog zal mogen uitvoeren en welke commerciële transacties Harry en Meghan worden toegestaan nu ze "financieel onafhankelijk" willen worden. Paleisambtenaren en overheidsfunctionarissen hebben daarvoor de afgelopen dagen een aantal scenario's uitgewerkt.

"Buckingham Palace wil de touwtjes strak houden om te voorkomen dat ze geld verdienen aan hun koninklijke status", zegt BBC-correspondent Nicholas Witchell. Naargelang de uitkomst wordt in het VK al gesproken over een 'harde Megxit' of een 'zachte Megxit'. Maar of er vandaag al veel concreets uit de bus zal komen? "Allicht niet. Er zijn heel wat obstakels te nemen en deze bijeenkomst zal zeker niet de laatste zijn." Het is bovendien nog helemaal niet duidelijk hoe Harry en Meghan hun toekomst zelf zien.

De koningin, die gisteren nog met een zuinige glimlach werd gespot in haar Land Rover, zou volgens royaltywatchers koste wat het kost willen voorkomen dat de hele situatie escaleert. "Zij wil vooral voorzichtig te werk gaan. Er is geen reden om te denken dat de hertog en hertogin gestraft zullen worden door hen koninklijke titels af te nemen. De Queen wil een snelle oplossing: niet binnen een paar weken, wel binnen een paar dagen." Ze zou ook bezorgd zijn om de "mentale kwetsbaarheid" van haar kleinzoon Harry.

Elton John wist het wel

Dat het gesprek niet in een amicale sfeer zal verlopen, staat wel vast. Ondertussen heeft prins William al zijn "droefheid" uitgesproken over de verbroken band met zijn broer. "Ik heb mijn hele leven lang mijn arm rond hem geslagen en dat kan nu niet meer. Alles wat ik nu kan doen, is hem proberen te steunen en hopen dat er weer een tijd komt dat we allemaal op dezelfde lijn zitten."

Het is de eerste keer dat de vier elkaar ontmoeten sinds de plotse aankondiging afgelopen week. Noch de Queen, noch Charles of William zouden op de hoogte geweest zijn van het nieuws, wel zanger Elton John, een goede vriend van het koppel, en de Canadese premier Justin Trudeau.