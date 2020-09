Queen en prins Philip ‘verplicht’ om terug samen te wonen: “Niet genoeg personeel voor hun aparte residenties” MVO

Bron: Mirror 6 Royalty Queen Elizabeth (94) en haar echtgenoot prins Philip (99) moeten noodgedwongen terug samen gaan wonen. Normaal gezien hebben ze elk hun eigen verblijfplaats, maar het paleis heeft op dit moment niet genoeg personeel om de royals apart te beveiligen.

De Queen verblijft meestal in Buckingham Palace, maar Philip woont sinds zijn ‘pensioen’ in Sandringham. Op dit moment verblijven ze echter samen in Windsor Castle, een buitenverblijf van de Britse koningin. Zolang ze daar blijven, is er nog genoeg personeel om hen in de gaten te houden. Vanwege de crisis zouden er niet voldoende beveiligingsagenten beschikbaar zijn om twee panden van bewaking te voorzien. Ook andere personeelsleden, voor de schoonmaak en de keuken, zijn er niet meer genoeg. “Die personeelsleden moeten ook binnen hun eigen bubbel blijven”, legt een woordvoerder uit. “Daarom heeft de Queen ervoor gekozen om samen met haar echtgenoot in Windsor Castle te blijven. Ze zal niet terugkeren naar Buckingham Palace tot het coronagevaar geweken is. Alleen voor erg belangrijke meetings komt ze nog buiten.”

Andere senior royals, zoals prins Charles (71), prins William (38) en Kate Middleton (38), hebben de overige koninklijke taken in tussentijd op zich genomen. Omdat ze jonger zijn lopen zij minder risico.

Prins Philip is echter niet blij met de regeling. “Hij wil graag terugkeren naar zijn woning in Sandringham, maar het is jammer genoeg niet mogelijk om nog een extra koninklijke bubbel te creëren. Hij moet net zoals vroeger opnieuw gaan waar zijn vrouw gaat. Inclusief een vakantie in Balmoral, waar hij absoluut geen zin in had. Als compensatie zal het koppel twee weken vakantie houden in Sandringham, voor ze alsnog terugkeren naar Windsor. Het kasteel heeft intussen de bijnaam ‘HMS Bubble’ (HMS staat voor His/Her Majesty’s Ship, red.) gekregen.”