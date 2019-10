Queen Elizabeth zoekt een paardenverzorger (en die kan 25.000 euro per jaar verdienen) KDL

06 oktober 2019

17u03 8 Royalty De Britse koningin Elizabeth (93) is naast een liefhebber van Corgi’s ook dol op paarden. Maar omdat ze haar paarden niet altijd zelf kan verzorgen, is de Queen nu op zoek naar een paardenverzorger.

In de vacature, die sinds het begin van deze maand online staat, klinkt het dat Elizabeth op zoek is naar iemand met een passie voor paarden. Hij of zij zal naast een loon van zo’n 25.000 euro per jaar krijgen ook een woonruimte op Buckingham Palace krijgen en alle maaltijden worden voorzien. De verzorger moet instaan voor het trainen van de paarden, het opruimen van de stallen en er wordt ook verwacht dat hij of zij de nodige ervaring heeft met paardrijden en het mennen van de dieren omdat de kans bestaat dat de verzorger ook een rol zal spelen bij ceremoniële evenementen.

De verzorger zal 33 dagen vakantie krijgen, net als een werkgeversbijdrage van 15 procent. Wie zijn kans wil wagen, kan hier solliciteren. Dat moet wel voor 10 oktober gebeuren. Op 21 en 22 oktober worden de sollicitatiegesprekken gehouden.