Queen Elizabeth wordt nog eens overgrootmoeder ep

08u46

Bron: ANP 2 EPA De Britse koningin Elizabeth verwacht haar zevende achterkleinkind. Royalty Zara Tindall, de kleindochter van koningin Elizabeth, is in verwachting. Zara en haar man Mike Tindall verwachten een tweede kind. Een woordvoerder van Buckingham Palace laat aan Sky News weten dat de koninklijke familie erg verheugd is met het nieuws. Zara is de dochter van Elizabeths enige dochter prinses Anne.

De aankondiging van de zwangerschap valt samen met een werkvakantie van Zara en haar echtgenoot in Australië. Zara is actief als amazone in de paardensport. Haar man is voormalig rugbyspeler.

In 2016 was Zara ook zwanger, maar toen kreeg ze kort voor Kerstmis een miskraam. Zara en haar man Mike hebben al een dochter, de driejarige Mia. De baby wordt in de zomer verwacht. Het kindje wordt het zevende achterkleinkind van Elizabeth.