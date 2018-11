Queen Elizabeth weegt haar gasten voor en na het kerstdiner: “Op die manier is ze er zeker van dat ze goed gevoed zijn” KDL

21 november 2018

10u38 0 Royalty Wie met Kerstmis z’n voeten onder tafel mag schuiven bij de Britse Queen Elizabeth (92) weigert maar best geen extra kroketje, snede kalkoen of dessert. Volgens royaltywatcher Ingrid Seward eist de Queen namelijk dat iedereen van haar gasten voor en na het kerstdiner op de weegschaal gaat staan om zo na te gaan of ze wel goed hebben gegeten.

“De Queen laat al haar gasten voor en na het diner wegen om zo na te gaan of ze enkele grammen zijn bijgekomen. Op die manier is ze er zeker van dat ze goed gevoed zijn”, vertelt Seward aan het Britse magazine Majesty. Ook over de weegschaal stelt de Queen haar eisen. Zo mag het geen moderne elektronische weegschaal zijn, maar wordt iedereen gewogen op een antiek exemplaar.

Jarenlange traditie

Maar wie aan tafel mag schuiven bij de Queen, weet maar beter dat de 92-jarige vasthoudt aan nog enkele tradities. Zo verwacht Queen Elizabeth dat haar gasten in een bepaalde volgorde naar binnen komen: de oudere gasten mogen eerst binnen, de jongste gast komt als laatste. Wanneer de kalkoen is opgepeuzeld verwacht de Queen ook dat ze met z’n allen een wandeling maken om het eten zo wat te ‘laten zakken’. Het diner wordt nadien traditioneel afgesloten met een kopje thee. Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, leert de regeltjes maar best uit het hoofd, want zij mag dit jaar mee aanschuiven aan het kerstdiner van de Queen. Dat is toch één traditie die de Queen verbroken heeft, want normaal gezien is het kerstdiner enkel voor dichte familieleden van de Queen. Opvallend, de ouders van Kate Middleton mochten nooit mee aan de kersttafel van de Queen zitten.