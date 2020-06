Queen Elizabeth verschijnt voor het eerst in videogesprek LOV

11 juni 2020

21u51

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth (94) heeft deelgenomen aan haar eerste videoconferentiegesprek ooit. Dat deed ze samen met haar dochter prinses Anne (69). Samen spraken ze met mantelzorgers ter ere van Carers Week, de Britse week van de mantelzorger georganiseerd door de Carers Trust.

Elizabeth en Anne kregen in de videochat verhalen van verzorgers te horen over de uitdagingen waar ze voor staan tijdens de uitbraak van het coronavirus. De deelnemers aan de chat waren blij met de koninklijke interesse.

De 24-jarige Alexandra Atkins, die voor haar beide ouders zorgt, zei hierover: “Het was geweldig om met prinses Anne in gesprek te gaan, want zij is een uitstekende vertegenwoordiger voor ons geweest. Toen ik hoorde dat de koningin er ook zou zijn, vroeg ik me af of ik naar een andere planeet was gegaan. We zouden deel gaan uitmaken van de geschiedenis. Ik kon het niet geloven”, aldus een verbaasde Alexandra tegen Hello Magazine.

“De koningin praatte mee in het gesprek”, merkte Atkins op. “Dat was echt leuk. Ze luisterde naar wat we zeiden en het voelde heerlijk om zo gewaardeerd te worden. Ze omschreef ons allemaal als buitengewoon, wat veel voor ons betekende. Het leek alsof ze het echt begreep en zich inleefde in onze wereld.”

Het gesprek ging natuurlijk geheel volgens de royale etiquette. Dat betekende dat Elizabeth als laatste in beeld kwam, en als eerste weer verdween. Zo staat dat namelijk in de regels voor koninklijke ontmoetingen en Buckingham Palace koos ervoor die ook digitaal toe te passen. Ze deed ongeveer 20 minuten mee aan de videovergadering die zo’n drie kwartier duurde.