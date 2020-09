Queen Elizabeth verliest financiële steun voor haar landgoed in Sandringham na Brexit MVO

17 september 2020

17u00 0 Royalty Koningin Elizabeth verliest een belangrijke financiële injectie voor haar landgoed Sandringham wanneer het Verenigd Koninkrijk in december de deur naar de Europese Unie definitief dicht trekt. Dat stelt David McClure in zijn donderdag verschijnende boek ‘The Queen’s True Worth’, waarin hij uit de doeken doet hoeveel geld de koningin nu echt heeft. Volgens hem bedraagt haar persoonlijk fortuin 400 miljoen pond - zo’n 435 miljoen euro.

McClure onthult dat de koningin uit het Landbouwfonds van de EU jaarlijks een fikse subsidie ontvangt voor Sandringham. De laatste vijf jaar zou dat 3,2 miljoen euro zijn geweest. Vorig jaar was er zelfs een stijging van de subsidie met 55 procent, omdat prins Charles erin slaagde Sandringham te laten kwalificeren als een organische boerderij, waardoor het ook in aanmerking kwam voor steun uit het fonds voor plattelandsontwikkeling. De koningin ontving in 2019 in totaal een miljoen euro.

Veel profijt

Volgens McClure heeft de koningin sinds de Britse toetreding tot de Europese gemeenschap in 1973 flink geprofiteerd van het zogenoemde gemeenschappelijk landbouwbeleid. Haar landgoed was nadat prins Philip een drastische hervorming en herverkaveling had doorgevoerd met 200 vierkante kilometer een van de grootste in en rond Norfolk. “Die inkomsten zijn nooit meegerekend bij ramingen van haar vermogen”, aldus de auteur.

Hoeveel de Queen nu echt waard is, heeft hij ook niet kunnen achterhalen. In zijn boek benadrukt de McClure dat de ware rijkdom van de koningin duister blijft en fel wordt betwist. Deels omdat de koninklijke familie geen openheid hoeft te geven over de rijkdom. Maar McClure verwerpt ‘ruwe’ schattingen die tot ‘astronomische’ bedragen komen door in hun berekeningen ook Windsor Castle en Buckingham Palace mee te nemen, die de koningin echter niet bezit.