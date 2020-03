Queen Elizabeth spreekt zich uit over coronacrisis en gaat in quarantaine: “Ik ben er zeker van dat we deze uitdaging aankunnen” Melissa Van Ostaeyen

19 maart 2020

18u48

Bron: Daily Mail 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth II (93) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de coronacrisis. Dat deed ze in een officieel statement, dat ze onder andere deelde via de Instagrampagina van de monarchie. Vandaag vertrok de Queen naar Windsor, waar ze in een meer afgelegen kasteel voor onbepaalde tijd in quarantaine zal gaan. Haar echtgenoot, prins Philip (98), werd per helikopter overgevlogen om zich bij haar te voegen.

Geen Buckingham Palace meer in centrum Londen voor de Queen en haar echtgenoot, prins Philip. Voor hun eigen veiligheid werden ze overgeplaatst naar Windsor Castle, waar ze minder risico lopen om met andere personen in contact te komen. Het nieuws komt er na geruchten over een lockdown in Londen. Elizabeth had wel Candy, haar laatste nog levende hondje (één van de typische ‘dorgi’s’ die ze zelf kweekte), bij om haar gezelschap te houden. Philip werd overgevlogen vanaf Wood Farm in Sandringham, waar hij doorgaans zijn pensioen doorbrengt.

Statement

“Terwijl Philip en ik arriveren in Windsor, weten we dat vele individuen en families in het Verenigd Koninkrijk, en in de rest van de wereld, een tijd van bezorgdheid en onzekerheid tegemoet gaan”, klinkt het in een statement. “Het wordt ons aangeraden om onze normale routines en de patronen van ons leven aan te passen voor het algemeen nut - om de gemeenschappen waarin we leven te beschermen. En in het bijzonder de kwetsbare personen. In tijden zoals deze, word ik eraan herinnerd dat de geschiedenis van ons land gebaseerd is op mensen en gemeenschappen die zich verenigen als één. Met als focus een gemeenschappelijk doel.”

“We zijn enorm dankbaar voor de expertise en de toewijding van onze wetenschappers, medische hulpverleners, de nooddiensten en de publieke diensten. Nu meer dan ooit. We hebben elk een erg belangrijke rol te spelen in de komende dagen en maanden. Velen van ons zullen nieuwe manieren moeten zoeken om met elkaar in contact te blijven en om ervoor te zorgen dat de mensen die we graag zien veilig zijn. Ik ben er zeker van dat we die uitdaging aankunnen. Jullie mogen er zeker van zijn dat mijn familie en ik er klaar voor zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen.” Ze ondertekende de brief met ‘Elizabeth R’, ofwel Elizabeth Regina, het Latijnse woord voor koningin en dus haar officiële naam als monarch.

(Lees verder onder de foto.)

Prins William

Dat de Queen en prins Philip zich afzonderen, is geen verrassing. Er werden al langer geen gasten meer toegelaten tot Buckingham Palace, maar vanwege de hoge leeftijd van het koppel - beiden al ruim over de 90 - leek het hun beveiligingsdiensten veiliger om hen volledig uit het stadsleven te verwijderen.

Sommige royalty-watchers zijn ervan overtuigd dat prins William (37), de oudste kleinzoon van Elizabeth, haar voornaamste taken nu zal overnemen. Dat omdat prins Charles, de vader van William, zelf al 71 jaar oud is en dus binnen de risicogroep van het coronavirus valt. Ook hij zou de komende vier maanden in quarantaine gaan.

William stuurde gisterenavond al een videoboodschap naar zijn landgenoten, waarin hij hen opriep om The National Emergencies Trust te steunen: een fonds dat geld inzamelt om slachtoffers van nationale rampen bij te staan. “Toen we dat fonds vorig jaar hebben opgericht, zei ik meteen: ‘Ik hou mijn hart vast voor de dag dat we het nodig gaan hebben’. Helaas is het nu zover, vanwege de uitbraak van Covid-19. Sneller dan we hadden gehoopt. Maar tegelijkertijd ben ik vandaag ook dankbaarder dan ooit dat het fonds bestaat. Het zal onze hulporganisaties bijstaan om zo efficiënt mogelijk te handelen, exact waar en wanneer het nodig is. Zo bereikt de noodhulp over de hele UK de mensen die het het meest nodig hebben.”