Queen Elizabeth opent voor het eerst in maanden weer de deuren van paleizen

23 juli 2020

15u43

Bron: ANP 0 Royalty Queen Elizabeth (94) heeft donderdag de deuren van haar paleizen, de koninklijke stallen en kunstmusea na de maandenlange sluiting vanwege de coronacrisis weer open gegooid. De Queen deed dat overigens niet zelf: ze heeft daar de Royal Collection Trust voor, dat namens haar de openstelling van paleizen en het behoud en beheer van onder meer de kunstschatten beheert.

Prins Charles was donderdag als voorzitter van de Royal Collection Trust ingeschakeld om in een videoboodschap bezoekers aan onder meer Windsor Castle, de Palace of Holyroodhouse en de Queen’s Gallery in Londen en Edinburgh “warm welkom te heten en een geweldig bezoek” te wensen.

Charles verzekerde iedereen dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de visites ook veilig te maken. Zo moet vooraf worden gereserveerd en is het aantal bezoekers beperkt. Buckingham Palace, de grootste kaskraker van de Royal Collection Trust, blijft deze zomer evenwel gesloten. De bezoekersstromen zijn daar altijd zo groot, dat er binnen de coronarichtlijnen geen passende maatregelen te nemen waren. Ook Charles’ Londense residentie Clarence House gaat niet open.

‘Geen rust meer’

Dat er weer bezoekers welkom zijn in Windsor Castle betekent voor koningin Elizabeth en prins Philip, die daar vanwege de coronacrisis hun toevlucht hebben gezocht, wel dat de totale rust in en rond het kasteel verdwijnt, ook al blijven de bezoekers op afstand van de koninklijke woonvertrekken. Toch hoeft de koningin de drukte niet lang aan te zien: Buckingham Palace bevestigde dat de Queen en prins Philip begin augustus voor hun jaarlijkse zomervakantie naar Balmoral gaan, in Schotland. Na 1 augustus is die verplaatsing weer toegestaan en de koningin staat naar verluidt te popelen om te vertrekken, ook al zal de vakantie vanwege de coronarichtlijnen en adviezen anders verlopen dan voorheen.

Zo ziet de koningin tijdens haar twee maanden in Schotland een lange stoet bezoekers voorbijkomen: kinderen, kleinkinderen, vrienden en zelfs de Britse premier komt doorgaans een weekeinde logeren. De koningin gaat er af en toe ook zelf op uit. Op zondagen naar dorpskerken in de buurt, maar ook naar highland games. Veel van die activiteiten zullen dit jaar vervallen, maar de vrijheid van de Schotse natuur na de maanden van isolatie in Windsor, is welkom zo weten Britse kenners van het koningshuis. Veel van het personeel dat haar de afgelopen maanden om de kans op besmetting te voorkomen in een ‘bubbel’ heeft bijgestaan, gaat mee naar Schotland.

Het vakantieverblijf duurt meestal tot begin oktober. Onduidelijk is of Elizabeth dan weer haar intrek neemt in Buckingham Palace of terugkeert naar de beslotenheid van Windsor Castle.

