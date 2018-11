Queen Elizabeth leeft mee met slachtoffers van bosbranden VS TK

18 november 2018

14u58

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip leven erg mee met de slachtoffers en nabestaanden van de bosbranden in de Amerikaanse staat Californië. Dit liet de Britse koningin dit weekend weten in een persoonlijke boodschap aan de Amerikaanse president Donald Trump.

"Prins Philip en ik betuigen ons diepste medeleven met de inwoners van Californië die lijden onder de verwoestende branden", schreef Elizabeth aan Trump, die ze in juli ontving op Windsor Castle. "Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers en iedereen die hun huizen of vorm van levensonderhoud zijn verloren." Elizabeth prees daarnaast de Amerikaanse hulpdiensten en vrijwilligers voor hun moed en toewijding.

Trump bezocht het rampgebied gisteren. De branden die vorige week uitbraken hebben een gigantische schade aangericht in Californië. Alleen al in het noorden kon het vuur zich over een oppervlakte van bijna 60.000 hectare verspreiden. Volgens het brandweerkorps van Californië is nu meer dan de helft daarvan onder controle. Tot nu toe zijn zeker 76 doden gevallen. Meer dan duizend mensen worden nog steeds vermist.