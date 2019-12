Queen Elizabeth laat fotolijstje Harry en Meghan achterwege bij speech Maxime Segers

24 december 2019

18u54

Bron: AD.nl 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth (93) heeft dit jaar geen foto van prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun zoon Archie op haar bureau tijdens de traditionele kersttoespraak. Van prins William en zijn gezin prijkt wel een foto op tafel, blijkt uit een aankondiging op sociale media.

De kerstspeech van Elizabeth is een jaarlijkse traditie. Ook morgenavond is op de Britse tv weer een toespraak van de koningin te zien, die ze onlangs opnam. In een aankondiging op Instagram is te zien dat naast haar op tafel diverse fotolijstjes staan. Zo zijn er kiekjes van haar man prins Philip (98), prins William (37) en zijn gezin en Elizabeths zoon prins Charles (71) en zijn Camilla (72). Opvallend is dat een foto van prins Harry, Meghan en baby Archie ontbreekt. Vorig jaar stond nog wel een foto van het stel op tafel.

Het is niet duidelijk waarom er geen foto van het gezin is. Een mogelijke reden is dat Harry geen troonopvolger is. Royaltywatchers en fans van het Britse koningshuis speculeren er echter op los en beweren dat de afwezigheid van de foto aantoont dat de relatie tussen de Queen en Harry is bekoeld.



Er zouden spanningen zijn omdat Harry en Meghan zich niet aan de tradities van het Britse koningshuis houden. Zo vieren ze – anders dan gebruikelijk – dit jaar geen kerst met de familie op het landhuis van koningin Elizabeth in Sandringham. Het is geheel onduidelijk in hoeverre de geruchten over de slechte band waar zijn.

Roerig jaar

De speech komt in elk geval aan het einde van een roerig jaar voor de Britse koninklijke familie. Zo deed Meghan uit de doeken het leven als royal erg lastig te vinden, bevestigde prins Harry dat hij met zijn broer William in de clinch lag en was prins Andrew volop negatief in het nieuws vanwege de Epstein-affaire en vermeende ontucht.

Het Britse koningshuis laat op sociale media weten dat de kersttoespraak van Queen Elizabeth dit jaar in het teken van verzoening staat. “Door bereid te zijn om geschillen uit het verleden achter ons te laten en samen verder te gaan, eren we de vrijheid en democratie die ooit voor zoveel geld voor ons is gewonnen”, valt onder meer te lezen op sociale media.