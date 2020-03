Queen Elizabeth houdt deur open voor kleinzoon Harry: “Je mag altijd terugkomen, op elk moment” MVO

03 maart 2020

16u00 0 Royalty Van Queen Elizabeth (93) mag prins Harry (38) nog altijd terugkeren naar de koninklijke familie, zo zei ze hem tijdens een lunch in het paleis. “Je bent hier altijd welkom, wanneer je maar wil."

De Britse monarch organiseerde een bemiddelingsgesprek dat uiteindelijk vier uur duurde. Daarbij waren zijzelf en Harry, maar ook prins William en diens vrouw Kate Middleton aanwezig. Harry is op dit moment eventjes in het land, omdat hij volgende week zijn laatste koninklijke verplichtingen moet nakomen, voordat de Megxit op 31 maart wordt doorgevoerd. Samen met zijn vrouw Meghan zal hij de Commonwealth Day-dienst in Westminster Abbey bijwonen.

Elizabeth wilde namelijk bijzonder graag dat de onderlinge strubbelingen binnen de familie uitgepraat konden worden. Boven alles blijft ze zijn grootmoeder en hoopt ze dat ze het contact met haar kleinzoon niet zal verliezen. Volgens insiders zei ze hem vanmiddag dat hij altijd welkom zou zijn in Buckingham Palace en alle andere koninklijke optrekjes. “Je mag altijd terugkomen als je zin hebt”, liet ze hem weten tijdens de lunchpauze in Windsor Castle. “Wanneer je maar wil”, benadrukte ze nog. Dat sentiment komt er ondanks het feit dat Harry en zijn vrouw hebben beslist om uit de koninklijke familie te stappen.

“Het gesprek heeft vooral de relatie tussen Harry en de Queen goed gedaan", zegt een bron binnen het koningshuis. “William en Harry hadden hun verschillen eerder al bijgelegd tijdens een afzonderlijk gesprek. Maar grootmoeder en kleinzoon hadden nog veel om over te praten. Het ging er veel relaxter aan toe dan de meeting die ze eerder hielden in Sandringham, omdat daar nog onderhandeld moest worden over de omstandigheden van de Megxit. Gelukkig is alles nu weer koek en ei. Vandaar dat Elizabeth de deur ook duidelijk op een kier hield, voor het geval dat hij zich ooit bedenkt. Ze heeft zich er wel bij neergelegd dat die dag er voor het eerst niet zal komen. Een besef waar ze aanvankelijk nog mee worstelde.”

Harde Megxit

De Queen was nochtans degene die ervoor zorgde dat Harry en Meghan het bijzonder moeilijk hebben om een eigen merk op te starten. De zogenaamde Megxit-termen die ze hen oplegde waren erg zwaar. Zo mogen ze het woord ‘royal’ niet meer gebruiken in hun branding, wat betekent dat ze hun handelsmerk ‘Sussex Royal' moesten laten vallen. Vervelend, gezien ze al honderden patenten onder die naam lieten vastleggen. Daarmee hadden ze onder andere schrijfwaren en kleding kunnen verkopen.

Op 31 maart zijn ze echter officieel geen senior-royals meer. Dan laten ze hun titels vallen en zullen ze ook wel degelijk stoppen met het gebruik van Sussex Royal én de term ‘royal’ in het algemeen. Harry begon de maatregel alvast toe te passen tijdens zijn laatste publieke event. “Noem me maar gewoon Harry”, liet hij zich daar ontvallen.

Canada of LA

De prins en zijn echtgenote hebben momenteel een residentie op Vancouver Island in Canada. Royalty-watchers verwachten echter dat het koppel binnenkort ook daar de biezen pakt en verhuist naar LA, waar Meghan’s moeder woont. Werk vinden lijkt voorlopig nog geen probleem. Harry ging in zee met Apple TV, een nieuwe streamingzender, en ook Meghan is op zoek naar werk in de tv- of filmwereld. Terugkeren naar de UK zullen ze voor het eerst waarschijnlijk niet meer doen. Ze hebben daar op dit moment geen vaste verblijfplaats en ook geen kantoor. Geen wonder dus dat de Queen, die al een dagje ouder wordt, alles op alles zet om haar kleinzoon nog zo vaak mogelijk te zien.

Bekijk ook: Harry en Meghan halen uit na verlies merknaam