Queen Elizabeth en prins Philip wonen al een jaar apart Mario Danneels

22 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Het is intussen een jaar geleden dat de Britse prins Philip (97) met pensioen ging. Sindsdien woont hij op het domein van Sandringham, 200 kilometer van het kasteel van Windsor, waar koningin Elizabeth II (92) volop blijft meedraaien. "De Queen mist haar man erg", klinkt het in koninklijke kringen.

Deze herfst zijn ze 71 jaar getrouwd, maar ondanks hun duurzame liefdeshistorie wonen koningin Elizabeth II en prins Philip intussen al een jaar niet meer samen. Sinds de hertog van Edinburgh vorig jaar met pensioen ging, woont hij op Wood Farm. Dat is een naar Windsor-normen bescheiden cottage op het domein van Sandringham, het privélandgoed waar de Queen de winterperiode doorbrengt. De plichtbewuste vorstin blijft ondanks haar gezegende leeftijd het grootste deel van het jaar onverminderd meedraaien in The Firm – Het Bedrijf, zoals de Britse koninklijke familie zichzelf noemt. Zij blijft dus achter op Windsor Castle. Paleisbronnen menen dat Elizabeth haar man erg mist, maar hem zijn pensioen van harte gunt. Om de eenzaamheid tegen te gaan, komt haar familie vaker over de vloer, én brengt ze haar man zo vaak mogelijk een bezoekje - met de helikopter.

Een 'oma-schema'

Windsor Castle, ’s werelds grootste woonkasteel, was eigenlijk al langer geen geschikte woonst meer voor Philip. De langst dienende gemaal in de bijna duizend jaar oude geschiedenis van de Britse monarchie lijdt al jaren aan artritis. De grote afstanden tussen de vertrekken waren dan ook lastig geworden. En er is nog een reden voor zijn verhuis naar Sandringham. "De Queen vindt dat de prins een volwaardig pensioen verdient. Ze kent hem goed: als hij nog steeds te midden van het koninklijke bedrijf woonde, zou hij zich verplicht voelen te blijven opdraven op officiële gelegenheden. Wood Farm betekent dat hij niet té ver weg is, maar ver genoeg om te kunnen ontspannen", verklaart een paleisbron. Sinds Philips verhuis is overigens ook de routine van zijn vrouw versoepeld. Nu ze toch niet meer samen met haar man kan ontbijten, ziet het paleispersoneel Elizabeth pas rond elf uur ’s ochtends, wanneer ze haar privésecretaris ontvangt. Daarnaast bouwt ze meer ruimte in voor bezoekjes van haar nageslacht. Vooral dochter Anne en lievelingsschoondochter Sophie, de vrouw van prins Edward, zijn tegenwoordig vaker dan ooit op Windsor te vinden. De kleinkinderen hebben dan weer een 'oma-schema' ingelast, waarbij ze Elizabeth om de beurt bezoeken. Zo komen de prinsessen Beatrice en Eugenie vaak langs tijdens tea time. En de Queen is niet de enige die de band met haar familie koestert. Haar oudste kleindochter Zara Tindall onthulde vorig weekend nog hoeveel steun ze aan haar familie had na haar twee miskramen, tussen de komst van dochtertjes Mia en Lena Elizabeth in. "Iedereen wás er. Mijn familie verzamelde zich meteen rond me toen ik hen echt nodig had".

Philip geniet ervan om te doen wat hij wil zonder dat iemand komt zeggen waar hij verwacht wordt of zonder dat er camera’s op hem gericht zijn. Paleisbron

Racen met koetsen

Intussen spendeert de schijnbaar onverslijtbare en legendarisch scherpzinnige prins Philip zijn tijd op Wood Farm met aquarelleren, brieven schrijven, vrienden ontvangen, vissen en boeken lezen. Sinds hij in april een nieuwe heup kreeg, waagt hij zich ook weer regelmatig aan het racen met koetsen. De vrij bescheiden cottage waar hij verblijft, heeft een bijzondere betekenis voor hem en de koningin: het is de plek waar ze zich doorheen de decennia terugtrokken als ze bij wijze van spreken zélf een eitje wilden koken. "Philip geniet ervan om te doen wat hij wil zonder dat iemand komt zeggen waar hij verwacht wordt of zonder dat er camera’s op hem gericht zijn." De cottage heeft voor het eerst in dertig jaar wel een nieuwe keuken gekregen en is aangepast aan gelijkvloers leven, gezien zijn hoogbejaarde leeftijd. En natuurlijk krijgt Philip ook hulp op Wood Farm. De prins heeft een viertal mensen ter beschikking, onder wie een huishoudster en een kok, maar hij heeft hen wél gevraagd om niet in uniform te werken, maar in gewone kledij. Volgens een hoveling is dat tekenend voor zijn down to earth-karakter, een van de dingen die koningin Elizabeth altijd bewonderd heeft in haar man. "Hij is altijd zichzelf gebleven, de charismatische en inspirerende man met wie ze trouwde." Hij is daarnaast de enige persoon ter wereld die haar als een normale vrouw beschouwt, en hovelingen hebben meermaals gehoord hoe hij haar voor ‘domme dwaas’ mocht uitschelden. "De Queen werd verliefd op hem toen ze dertien was en dat is ze nog steeds. Ze heeft altijd een bijzondere blik in haar ogen gehad als ze naar hem kijkt, en dat is vandaag nog altijd het geval."