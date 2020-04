Queen Elizabeth en Philip na twee jaar weer samen onder een dak BDB

13 april 2020

08u55

Bron: ANP 0 Royalty Ze leefden twee jaar gescheiden van elkaar, maar intussen zijn de Britse koningin Elizabeth (93) en haar echtgenoot prins Philip (98) opnieuw herenigd op Windsor Castle. Het paar, dat vorig jaar hun 73-jarige huwelijksjubileum vierde, woonde vanwege allerlei omstandigheden niet meer onder één dak.

De belangrijkste reden voor de tijd apart was de wens van de Philip om het wat rustiger aan te doen. Hij verbleef hierdoor bijna altijd in een speciaal voor hem ingericht huis op het terrein van Sandringham Castle in het noorden van Engeland. Voor zijn laatste levensfase had hij één grote wens: niet langer alleen maar een prins zijn, maar eindelijk weer mens zijn. Hij wou van dag tot dag leven, zonder protocol en pottenkijkers die in z'n nek ademen, schrijft het Duitse Gala.

Intussen bleef Queen Elizabeth aan het werk, waardoor er weinig privétijd overbleef voor het echtpaar. Sinds de uitbraak van het coronavirus brengen de twee de quarantaine samen door in Windsor Castle.

De koosnaam van Philip is “worstje”, vanwege zijn voorliefde voor dit essentiële onderdeel van een English breakfast. De “sausage” mocht dan ook niet ontbreken op z’n eerste ontbijt samen met Elizabeth na terugkeer op het koninklijk kasteel, aldus het blad.

Lees ook:

Queen Elizabeth verspreidt voor het eerst paasboodschap: “Het coronavirus zal ons niet overmeesteren”



De gebeurtenissen die haar voorgoed hebben veranderd: op deze uitzonderlijke momenten sprak Britse Queen de natie toe (+)