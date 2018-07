Queen Elizabeth (92) laat zich weer zien na zomergriepje SD

03 juli 2018

14u28

Bron: ANP 0 Royalty De Britse Queen Elizabeth (92) is hersteld van de zomergriep en verscheen maandag in het openbaar in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

De 92-jarige vorstin voelde zich vorige week niet goed en moest daarom de viering van het 200-jarig bestaan van de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris aan zich voorbij laten gaan. Ze liet zich op de bijeenkomst in St. Paul's Cathedral, waarbij ook actrice Angelina Jolie (43) aanwezig was, vertegenwoordigen door de hertog van Kent als grootmeester van de orde.

Maandag arriveerde de monarch in Schotland. Voor de Britse vorstin is het weer tijd voor de zogenoemde 'Holyrood Week', genoemd naar de koninklijke residentie in Edinburgh, Palace of Holyroodhouse. Elizabeth kreeg bij aankomst traditiegetrouw de sleutels van de stad aangeboden van de Lord Provost, de burgemeester. Tijdens 'Holyrood Week', die elke zomer op de agenda staat, houdt Elizabeth zich alleen bezig met Schotse zaken.

Nadat Queen Elizabeth donderdag op het laatste nippertje een ceremonie afzegde, zouden de regerende ministers volgens Britse media haar dood hebben gerepeteerd. De oefening kreeg de naam ‘Castel Dove’ mee, en zou zich gefocust hebben op de eerste tien dagen na het overlijden van de koningin en het tijdstip waarop premier May publieke verklaringen zou afleggen. "Vanwege de ouderdom van de koningin is alles nu in een stroomversnelling gebracht”, liet een bron toen weten.