Protest en een petitie: bevolking wil Thaise koning weg uit Duits luxehotel TDS

08 mei 2020

20u39

Bron: ANP 0 Rotalty Duitse en Thaise activisten hielden woensdagnacht een protestactie tegen de Thaise koning Vajiralongkorn, die door het leven gaat als Rama X. Dat gebeurde voor luxehotel Sonnenbichl in de Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen, de huidige verblijfplaats van de vorst. De koning verblijft daar volgens verschillende media Duitse en Thaise activisten hielden woensdagnacht een protestactie tegen de Thaise koning Vajiralongkorn, die door het leven gaat als Rama X. Dat gebeurde voor luxehotel Sonnenbichl in de Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen, de huidige verblijfplaats van de vorst. De koning verblijft daar volgens verschillende media in gezelschap van een twintigtal maîtresses



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de gevel van het hotel werden dia’s geprojecteerd met teksten in het Thai, Engels en Duits. “Waarom heeft Thailand een koning nodig die in Duitsland woont”, aldus een van de leuzen, die met afbeeldingen van de koning werden geprojecteerd. Een andere boodschap was dat “de hoofdstad van Thailand niet langer Bangkok is maar München” en tevens was er een oproep aan de “criminele koning” om het martelen van Thaise burgers te stoppen.

De dia’s werden later ook op het raadhuis van de gemeente getoond, omdat de actiegroep steun wil krijgen voor een petitie waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd de koning en zijn omvangrijke gezelschap de verblijfsvergunning te ontnemen. “Het zijn niet alleen de Thai die lijden door koning Vajiralongkorn. Hij is ook een last voor Duitse belastingbetalers omdat de staat voor zijn veiligheid en bescherming moet betalen”, aldus de actievoerders in een verklaring. “Hij pleegt mensenrechtenschendingen op Duitse bodem: hij smokkelt en misbruikt vrouwen en mishandelt zijn personeel dat hij als slaven behandelt. Duitsers zouden dit in hun land niet moeten tolereren.”

Majesteitsschennis

Thaise internetproviders blokkeerden donderdag de toegang tot de website van onder meer het Duitse blad Bild, dat foto’s en een filmpje had geplaatst van het protest. Het is de wettelijke plicht van Thaise providers om te zorgen dat voor het koningshuis beschadigende of beledigende berichten en inhoud in geheel het land niet toegankelijk zijn.

De Thaise koning, die in 2016 zijn overleden vader Bhumibol opvolgde en vorig jaar werd gekroond, woont in feite al sinds 2007 in Beieren. Hij heeft daar ook een aantal huizen, maar onder meer vanwege de coronacrisis en de geldende bewegingsbeperkingen gaf hij dit keer de voorkeur aan het geheel door hem afgehuurde hotel in Garmisch-Partenkrichen. In Thailand wordt daarover niet bericht, al uit de bevolking ook op andere manieren hun ongenoegen.

LEES OOK:

Excentrieke koning die enkel luistert naar zichzelf: wie is Rama X, de Thaise vorst die steeds meer in ongenade valt?

Thaise koning woest over uitlekken escapades met maîtresses in Duitsland

Thaise bevolking ‘rebelleert’ tegen koning Rama X in Duitsland: “Waarom hebben wij hem nodig?”