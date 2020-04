Protegé van prins Harry overleden na slepende ziekte, familie ontvangt pakkende persoonlijke brief TDS

25 april 2020

17u17

De familie van de overleden Holly Smallman (18) uit Liverpool heeft condoleances ontvangen uit onverwachte hoek. Prins Harry (35) heeft haar rouwende ouders, broer en zusje een pakkende persoonlijke boodschap gestuurd om hen troost te bieden en veel steun toe te wensen. "Het was een groot voorrecht om tijd met jullie door te brengen", schrijft de prins. "Ik wil dat jullie weten dat jullie allemaal in mijn gedachten en gebeden zijn."

Holly, die al sinds haar geboorte getroffen werd door ernstige medische problemen waardoor ze niet meer kon zien of praten, ontmoette prins Harry voor het eerst in 2015. Haar jongere zus Ruby (12) won toen de ‘Most Caring Young Person Award’ tijdens de uitreiking van de WellChild Awards, vanwege haar goede zorgen voor haar ernstig zieke zus. De prins is sinds 2007 ambassadeur en beschermheer van de organisatie.

De tiener is onlangs overleden. Holly’s ouders, Hayley en Gary, vertellen in de Britse media dat het vanwege de coronacrisis veel moeilijker is om hun verdriet een plaats te geven. Er mochten amper dierbaren aanwezig zijn tijdens de begrafenis van Holly en ook hun andere kinderen, Ruby en Josh (21), worstelen met het verwerken van haar dood omdat ze zich niet kunnen omringen met vrienden of andere familieleden.

Oprechtheid

Holly’s overlijden is ook prins Harry niet ontgaan. Hij herinnert zich de ontmoeting met het meisje nog goed. De rouwende familie kreeg immers een persoonlijke brief via e-mail van Harry, waarmee hij het gezin een hart onder de riem wil steken. “Het is zo persoonlijk, hij heeft letterlijk elk detail van de ontmoeting tijdens de prijsuitreiking in Londen vijf jaar geleden onthouden. Er zit een gevoel van oprechtheid in wat hij schrijft”, vertelt mama Hayley, die de boodschap erg kan waarderen. “Dat prins Harry de tijd heeft genomen om deze e-mail te schrijven, te weten dat Holly indruk op hem heeft gemaakt en dat hij dit zich aantrekt - zelfs terwijl hij ook zelf veel doormaakt - betekent alles voor ons.”

Aangrijpende brief

De ouders van Holly hebben de pakkende inhoud van de brief gedeeld. “Ik voel me zo gelukkig Holly te hebben ontmoet in 2015, toen haar zus Ruby de WellChild Award ontving”, begint de boodschap van Harry. “Holly was een heel bijzonder en gelukkig meisje, ondanks haar grote uitdagingen. Ze had duidelijk een speciale band met haar broers en zussen. Het was een groot voorrecht om tijd met jullie door te brengen, met name met Holly, en ik kan me nog steeds de verbazingwekkend creatieve handgemaakte pinguïn herinneren die ik van Ruby heb gekregen - compleet met rood haar!”

Harry prees ook mama Hayley voor haar uitzonderlijke inspanningen: “Hayley, ik weet dat je sinds onze eerste ontmoeting een fervent WellChild-supporter en ambassadeur bent geweest, het was een genoegen om je een enkele keren terug te zien. Ik heb vernomen hoeveel jij hebt gedaan voor andere ouders die voor kinderen met complexe behoeften zorgen, waardoor programma’s en campagnes die deze gezinnen ondersteunen, worden bevorderd.”

“Gezien alles wat jullie persoonlijk hebben doorstaan, is dit echt onbaatzuchtig en inspirerend”, vervolgt de prins. “Ik ben je zo dankbaar, omdat ik weet dat veel andere mensen en families dat ook zullen zijn. Enorm respect voor het jongleren van zoveel bordjes en het altijd in staat zijn een ​​glimlach op de gezichten van mensen te toveren. Ik kan me voorstellen dat woorden je gezin in deze moeilijkste tijden niet echt veel troost kunnen bieden, maar ik wil dat je weet dat jij, en je dochter Ruby en zoon Josh, allemaal in mijn gedachten en gebeden zijn. Meghan en ik sturen onze diepste en oprechte condoleances. Harry.”

