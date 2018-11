Professor Familierecht over de rechten van ‘prinses’ Delphine: “Ze maakt aanspraak op een achtste van het fortuin van Albert” Redactie

15 november 2018

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Officieel heeft Delphine momenteel géén vader. De rechter verklaarde immers dat Jacques Boël niet de biologische vader is. En zolang de koning geen DNA-materiaal heeft afgestaan, staat ook diens vaderschap juridisch niet vast. Professor familierecht Frederik Swennen bevestigt dat.

Maar als Delphine haar slag thuis haalt, kan zij dan later erven van twéé vaders?

Dat kan alleen in het geval van adoptie, maar da’s hier niet aan de orde. Ze kan alleszins niet meer erven van de heer Boël. Maar dus wel van de koning. Het wettelijk voorbehouden deel voor de kinderen is de helft. Dus Delphine maakt – net als de drie andere kinderen van Albert – aanspraak op een kwart van de helft, dus een achtste van het fortuin van de koning.

Voor de duidelijkheid: voor het geld doet Delphine dit wellicht niet, want anders was ze beter de dochter gebleven van de schatrijke Jacques Boël.

Inderdaad. Ze komt evenmin in aanmerking voor de troonsopvolging. En ze kan geen aanspraak maken op een dotatie, want in de wet staat vermeld op wie dat slaat: namelijk de kinderen van de koning die op dat moment bekend waren.

Zou het kunnen dat bij het geld van de koning, waar Delphine recht op heeft, ook bezittingen van koningin Paola bij zijn?

Nee. Het huwelijkscontract van Albert en Paola zou zijn aangepast nadat de juridische strijd van Delphine begon. Ik zie dat dikwijls gebeuren: men draagt dan zoveel mogelijk over aan de langstlevende partner. Als Albert eerst overlijdt, gaat veel van zijn geld naar Paola. Als zij dan sterft, wordt het verdeeld onder haar kinderen. En daar is Delphine niet bij.

Wat als Albert, die met zijn gezondheid sukkelt, overlijdt nog voor hij DNA heeft afgestaan?

Ook van iemand die gestorven is, kan via het gerecht nog DNA-materiaal worden gevraagd. Ook dat heb ik al vaak meegemaakt. Het is dan weliswaar te hopen dat het lichaam niet gecremeerd is.