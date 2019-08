Privéfoto’s van Nederlandse prinses Alexia (14) zonder toestemming online TDS

21 augustus 2019

15u55

Bron: SHOWNIEUWS 2 Royalty De Nederlandse koninklijke familie zit met de handen in het haar: iemand doet zich voor als prinses Alexia, de 14-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Via valse profielen op Instagram worden persoonlijke foto’s van de prinses zonder toestemming gedeeld.

Wie op Instagram allerlei foto’s van prinses Alexia voorbij ziet komen, doet er goed aan die beelden en het bijhorende profiel meteen te rapporteren. Hoewel de prinses ook zelf actief is op Instagram, heeft zij enkel een afgeschermd account voor vrienden. Toch worden de beelden die Alexia daar plaats gelekt: één of meerdere nepaccounts sturen de persoonlijke foto’s door naar de buitenwereld.

Het waarom is voorlopig onduidelijk. Vermoedelijk hoopt diegene die de privéfoto’s deelt dat ze door de media zullen worden opgepikt. Het valse profiel volgt dan ook verschillende royaltyjournalisten, zo kwam Shownieuws te weten. De koninklijke familie loopt dus het risico dat Alexia zonder toestemming met een bepaalde foto in de pers verschijnt.

Als de dader ontmaskerd wordt, kan hij of zij zich mogelijk nog aan een rechtszaak verwachten. Er is dan ook sprake van schending van de privacy. De dader lijkt de diensten echter steeds een stap voor te zijn, door het bestaande account te verwijderen en telkens weer een nieuw profiel in het leven te roepen.