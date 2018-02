Privéreisjes van ons vorstenpaar kosten belastingbetaler 116.736 euro FT

02 februari 2018

Koning Filip en koningin Mathilde zijn er vorig jaar negentien keer op uit getrokken met een vliegtuig van Defensie: zeven keer ging het om een officiële verplaatsing, de overige twaalf keer - of gemiddeld één keer per maand - betrof het een privéreisje. Het is al het tweede jaar op rij dat de vakanties van het vorstenpaar meer geld kosten dan de werkreizen, of 116.736 euro.

Even oplijsten: de koning ging in 2017 zeven keer naar het buitenland op werkreis. Zo vloog hij met een legervliegtuig naar Zwitserland (7.358 euro), Denemarken (20.260 euro), Noorwegen (10.370 euro), Zweden (10.526 euro), nog eens Zwitserland (6.493 euro), Italië (5.548 euro) en India (275.374 euro). Totaal kostenplaatje: 335.929 euro, waarbij vooral de reis naar India in november de grote slokop werd. Het ging toen om een vijfdaags staatsbezoek waar ook tal van vertegenwoordigers uit de academische en bedrijfswereld het koningspaar vergezelden.

Ook voor privéreizen mag het vorstenpaar gebruikmaken van de vloot van Defensie. Het staat al vast dat onze koning en koningin met de kinderen naar Punta Cana (Dominicaanse Republiek) vlogen, maar het vliegtuig ook gebruikten voor enkele citytrips. Welke maakte het paleis niet bekend. De privéreizen waren samen goed voor 116.736 euro. De professionele reizen - India niet meegerekend - stranden op 60.582 euro. Daarmee blijft het koningspaar binnen het budget van 188.000 euro dat vorig jaar werd opgelegd.

De cijfers werden opgevraagd door minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Hij wijst er nog op dat de kosten integraal werden aangerekend aan de ‘dotatie van de koning’. Die bedroeg in 2017 12.021.000 euro.

Klok rond stand-by

Dat het vorstenpaar reist met de vliegtuigen van Defensie is trouwens niet nieuw. Om veiligheidsredenen mag de koning niet met een lijnvlucht vliegen. Hij moet de klok rond beschikbaar zijn om terug naar België te komen en dus moeten zowel vliegtuig als bemanning altijd stand-by blijven op de plaats van bestemming.

Ook eerder was er al wat opschudding over de reiskosten van het vorstenpaar. Het record was echter voor Filips voorganger, koning Albert II. Die spendeerde in 2011 229.000 euro vliegbudget, in 2012 ging het om 219.000 euro.

In 2014 greep de regering in. De socialistische legervakbond maakte zich toen erg druk in het feit dat de koning en koningin met het gezin op vakantie waren geweest naar Indonesië en daarvoor een vliegtuig van Defensie hadden gebruikt. De regering besliste dat het goedkoper moest en dat de koning veertig procent moest besparen op reizen met het regeringsvliegtuig.

De andere leden van het koningshuis deden vorig jaar trouwens geen beroep op een vliegtuig van Defensie, klinkt het nog.