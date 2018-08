Prinsessen Laura en Luisa, de geheime bollebozen van ons land Mario Danneels

Onze prinses Laura viert zondag haar dertigste verjaardag. Zonder fanfare, zoals we gewoon zijn van de kinderen van Astrid en Lorenz. Zowel Laura als haar zus Luisa hebben al jaren een ernstige relatie zonder dat iemand er weet van heeft, en we kunnen onthullen dat prinses Luisa intussen in Rusland woont.

Dit weekend vindt wellicht een discreet feestje plaats op villa Schonenberg, de residentie van prinses Astrid en prins Lorenz op het domein van Laken, óf in Londen, waar de zus van koning Filip naar verluidt een optrekje bezit. Oudste dochter prinses Maria Laura, die in de Britse hoofdstad woont en werkt, blaast namelijk dertig kaarsjes uit. Astrid en Lorenz maakten de bewuste keuze hun kroost uit de publiciteit te houden zodat ze normale levens ver weg van het hof zouden kunnen opbouwen, en daar maakt het vijftal dankbaar gebruik van. Gevolg: de meeste Belgen hebben geen weet van de adellijke partners die zowel Laura als haar zus prinses Luisa Maria al jaren hebben, noch van het feit dat Laura na de aanslagen in Brussel als geheim wapen voor ons land werd ingezet, of dat Luisa tegenwoordig in Rusland woont.

Geheim wapen na aanslagen

Eén keer lieten prinses Laura en haar vermoedelijke vriend, graaf Alexis de Warren, zich in het openbaar zien. Twee zomers geleden arriveerden ze samen op het kasteel van Beloeil voor het huwelijk van prinses Alix de Ligne, dat ook bijgewoond werd door Laura’s broer prins Amedeo en zijn vrouw Lili. De prinses woont intussen al vijf jaar in Londen, waar ze als ‘Laura de Belgique’ door het leven gaat. Sinds april 2016 werkt ze er als analiste op het hoofdkantoor van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, die investeert in landen die zich willen integreren in de wereldeconomie. Laura studeerde Mandarijns, diplomatie en de internationale politiek van Oost-Azië, en begin 2012 trok ze voor anderhalf jaar naar het Chinese Shanghai, waar ze stage liep bij het luxeconglomeraat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. De prinses neemt al jaren niet meer deel aan het openbare leven in België – ze was het enige kleinkind dat vorig jaar ontbrak op het feest voor koningin Paola’s tachtigste verjaardag – maar we weten dat ze in Londen contact heeft met haar groottante prinses Esmeralda, de halfzus van koning Albert die er ook woont. Twee jaar geleden werd prinses Laura wél met stille trom ingezet als geheim wapen voor ons land. Enkele maanden na de aanslagen van 22 maart werd in Hongkong een Belgische Week op poten gezet om de nationale troeven nieuw elan te geven, en sinologe Laura werd erop uitgestuurd om een reeks activiteiten bij te wonen.

Juwelendynastie

De intussen 22-jarige prinses Luisa, die door intimi van haar moeder als tiener al geprezen werd als buitengewoon intelligent en leergierig, kregen we in maart even te zien tijdens het staatsbezoek van oom Filip en tante Mathilde aan Canada. Luisa dook op toen de koningin de McGill-universiteit in Montreal aandeed, waar de prinses drie jaar lang politieke wetenschappen, geschiedenis en Russisch studeerde. Op dat ogenblik liep ze nog een stage investeringsanalyse in Montreal, maar wij kunnen onthullen dat de middelste dochter van prinses Astrid sinds april in Moskou woont. Luisa is als vertaalster en assistente van het productieteam aan de slag bij het wereldvermaarde Bolsjojtheater. Rusland was geen onbekend terrein meer voor de prinses: in de zomer van 2015 liep ze zowaar stage bij het Russisch Olympisch Comité. Zonder dat iemand het merkte, bracht ze de zomer nadien door in haar thuisstad, waar ze twee maanden stage liep bij de communicatiedienst van het Europees Parlement. Ook op romantisch vlak gaat het Luisa voor de wind: ze is al een drietal jaar samen met prins Karl-Ilias von Auersperg-Bruenner, met wie ze aan de McGill-universiteit studeerde. Karl-Ilias stamt uit een oud Oostenrijks prinsengeslacht, maar groeide op in Londen. Zijn Griekse moeder Demetra is de dochter van Ilias Lalaounis, de oprichter van het gelijknamige juwelenhuis dat een favoriet van Jacqueline Kennedy was. Sinds zijn overlijden zet de potentiële schoonmoeder van prinses Luisa het merk voort vanuit de Britse hoofdstad.