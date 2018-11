Prinses Mabel praat eindelijk over de dood van haar man Friso: “Mijn leven staat weer op de rails. En ik heb er zin in” Mario Danneels

09 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Het gaat goed met de Nederlandse prinses Mabel (50). Dat stelt de anders zo discrete weduwe van prins Friso in een openhartig gesprek over haar leven na zijn dood. Dankzij de Oranjes herwon Mabel haar levenslust en voelt ze zich klaar voor nieuw geluk.

Prinses Mabel is afgelopen zomer, op 11 augustus, vijftig geworden, daags na de vijfde verjaardag van het overlijden van prins Friso. De broer van koning Willem-Alexander en vader van twee jonge dochtertjes met Mabel verkeerde toen al anderhalf jaar in een coma. “De pijn en het gemis, dat blijft altijd. Ik heb de liefde van mijn leven verloren. Maar de pijn komt nu wel minder frequent en de dalen zijn wat minder diep”, opent de prinses haar hart in het Nederlandse blad Linda. Haar kinderen, de nu dertienjarige Luana en twaalfjarige Zaria, haar familie en haar passie om kindhuwelijken naar de geschiedenisboeken te verwijzen, hielpen haar terug op de been. Maar ook de nagedachtenis aan de prins zelf: “Friso en ik hebben allebei onze vaders verloren. Dus we hebben wel zeker over de dood gesproken. En ook dat we hoopten dat, mocht er ooit iets met één van ons gebeuren, de ander weer geluk zou vinden”.

“Verkwansel je leven niet”

“Er zijn meerdere dingen die me staande hebben gehouden”, vertelt Mabel. Haar kinderen, vrienden en “beide families, zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen”. Prinses Beatrix brengt regelmatig het weekend bij haar lievelingsschoondochter in diens woonplaats Londen door, en ook de andere Oranjes sloten zich na Friso’s fatale ski-ongeval als een opvangnet rond Mabel en haar dochters. Koning Willem-Alexander groeide zelf grotendeels zonder vader op – prins Claus leed aan lange depressies – en dat gemis werd deels opgevangen door zijn oom Pieter van Vollenhoven, de man van Beatrix’ zus prinses Margriet. De koning probeert nu diezelfde rol te vervullen voor Luana en Zaria, door zijn nichtjes en hun moeder bijvoorbeeld uit te nodigen in zijn vakantievilla in Griekenland. “Ik weet hoe afschuwelijk dingen kunnen zijn en wat verlies is”, aldus prinses Mabel. “Gelukkig ben ik erin geslaagd om er iedere keer sterker – nee, dat is een stom woord eigenlijk – om eruit te komen met een nieuwe levenslust. Of in ieder geval levensmoed”. Mabel werd al jong met diepe rouw geconfronteerd: ze was negen toen haar vader door wak ijs zakte en verdronk – een nare gelijkenis met Friso’s eigen lot. “Daardoor is bij mij het besef gekomen dat het leven heel erg kort kan zijn, dus je moet er iets mee doen. Je kunt het niet verkwanselen. Maak er iets van”.

(lees verder onder de foto)

Verbeten strijd

Mabels verbeten strijd om kindhuwelijken uit te roeien, hielp haar eveneens uit het dal. Die passie heeft zelfs een bijzondere lading, legt ze uit: vlak voor Friso in coma viel, sprak hij profetische woorden. Mabel was net terug van een veldbezoek aan India om daar haar licht over kindhuwelijken op te steken: “Friso vertelde mij dat ik echt iets belangrijks deed en daar niet mee mocht stoppen. Hij gaf me daar, die avond, dat steuntje in de rug: durf het groots aan te pakken”. De prinses wordt nu wereldwijd geprezen voor de resultaten die ze boekt. “Mijn dochters wordt natuurlijk af en toe verteld: “Jouw moeder doet zulk goed werk, die zet zich altijd zo in voor alle anderen.” En dan denk ik van jeetje mina, het moet niet zo zijn dat ze denken dat dat is wat zij later ook moeten doen. Ze moeten uiteindelijk gewoon hun eigen pad vinden, ze moeten gelukkig worden, dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk wil je ze stimuleren om ambitieus te zijn, maar ik vind dat ze ambitieus moeten zijn in wat zíj willen doen. Ik vind het echt een zoektocht hoor, dat opvoeden”, lacht Mabel. Dat ze nu vijftig is, vindt ze bevrijdend. “Als je zelf niet wil stilstaan bij die mijlpaal dwingt je omgeving je wel tot nadenken. Eén van de fijne bijkomstigheden is dat je als het ware tijdloos wordt. Dat is handig, ik hoef me niet meer te bewijzen. Nu mijn leven weer een beetje op de rails staat voelt vijftig worden als een nieuwe fase. En ik heb er zin in”.