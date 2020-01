Prinses Haya is niet alleen: ex-vrouw emir van Dubai onthult vreselijke waarheid over leven aan het hof TDS

08 januari 2020

17u00

Bron: Sunday Times 0 Royalty Prinses Haya (45) zit nog altijd met de handen in het haar. De vrouw van de emir van Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum (70), nam de benen naar Londen om te kunnen ontsnappen aan haar verstikkende echtgenoot. De prinses vroeg asiel aan, in de hoop een nieuw leven in Europa op te kunnen bouwen, en voert een hevige juridische strijd over haar kinderen. Prinses Haya is echter niet alleen: in een exclusief interview met de Britse krant The Sunday Times getuigt Randa al-Banna (64), de eerste vrouw van de emir, over de onmenselijke en barbaarse handelwijzen die schuilgaan achter de muren van het paleis.

De ex-vrouw van emir Mohammed ben Rachid Al-Maktoum verbreekt het stilzwijgen voor het eerst sinds haar scheiding, die al in de jaren 70 werd uitgesproken. Na haar ontplofte huwelijk werd de prinses naar eigen zeggen gedwongen en “compleet failliet” weer naar Libanon gestuurd, hoewel dat slechts één onderdeel was van de “onrechtvaardige straf die hij heeft uitgedeeld.” De zwaarste sanctie moest toen nog volgen en is anno 2019 nog steeds van kracht: het wordt Randa al-Banna al meer dan 40 jaar verboden hun dochter Sheikha Manal te zien. “Mijn kindje is intussen al een veertiger, maar de emir laat me nog steeds niet in haar buurt komen.”

Maar eerst terug naar het prille begin: Randa vertelt hoe ze de toen 23-jarige emir in 1972 ontmoette op een feest in de Libanese hoofdstad Beiroet, toen zij amper 16 jaar oud was. Randa studeerde op dat moment aan een katholieke school, maar werd door de nonnen de laan uitgestuurd wegens opstandig gedrag. Ze werd vervolgens uitgenodigd naar Dubai, waar ze al snel werd verleid door het koninklijke leven vol glitter en glamour. “Ons bestaan was gevuld met privéjets, champagne en avonden in nachtclubs in het buitenland.” Niet veel later trouwden de twee en ging Randa bij hem wonen, het de start van “een uitzonderlijk leven naar alle normen en waarden.”

(lees verder onder de foto)

Van kwaad naar erger

In 1977 werd hun eerste dochter geboren, Manal bint Mohammed ben Rachid al-Maktoum. Om hun oogappel een internationale opvoeding en opleiding te kunnen geven, woonden de emir en Randa tijdens het begin van hun huwelijk voornamelijk in Londen. Hun eerste jaren waren gelukkig, totdat bij Randa begon op te vallen hoe “moeilijk en beperkend” het karakter van de sjeik in werkelijkheid was. En het ging enkel van kwaad naar erger. Toen ze trouwden dwong de koninklijke familie haar om de voornaam Haifa aan te nemen, omdat ze de voornaam Randa te westers vonden. Ook moest ze allerlei gedichten in een Arabisch dialect dat ze niet begreep bestuderen, omdat de sjeik het gevoel had dat zijn vrouw veel te weinig belang hechtte aan de islamitische cultuur.

“Sheikh Mohammed is alles behalve een gemakkelijke man. Echt niet. Hij is erg koppig”, klinkt het. “Maar ik heb mijn beslissing gemaakt en daardoor kan ik mijn dochter Manal nu niet zien. Ik weet zelfs niet hoe ze eruitziet. Ik mag haar niet bezoeken omdat ik ervoor gekozen heb om te vertrekken. Dit is dus mijn straf.” Randa is er na al die jaren nog steeds het hart van in. “Het is niet eerlijk. En dat allemaal omdat ik de beslissing heb genomen om te vertrekken en vrij te zijn. Je vraagt ​​je af waarom ik mijn vrijheid wilde, als je kijkt naar wat het me gekost heeft.”

(lees verder onder de foto)

Op de vlucht

De Libanese sloeg - net als Haya - op de vlucht. Ze keerde uit vrees voor haar man terug naar Beiroet, hoewel haar dat ten strengste verboden werd, en moest hun dochter achterlaten. “Ik ben alles kwijtgespeeld”, zegt ze daar nu over. “Ik verloor mijn familie, ik verloor mijn huis, ik verloor mijn kleine meisje, ik verloor mijn waardigheid en mijn trots. Ik heb het allemaal betaald met de prijs van de liefde.”

Inmiddels probeert Randa al decennia lang contact te leggen met haar dochter, maar tevergeefs. In 2000 trok ze zelf terug naar Dubai om van haar ex-man te eisen dat ze hun dochter kon spreken. Hij gaf haar een adres en vertelde haar daarheen te gaan in haar mooiste kleren. Maar het bleek om festiviteiten te gaan waar duizenden mensen aanwezig waren. “En toen ik hem vroeg waar onze dochter was, zei hij dat ze binnen was. “Probeer haar maar te identificeren, ik wil het instinct van een moeder zien”, zei hij.” Randa zocht urenlang naar dochter Manal tussen de honderden vrouwen, maar begreep al snel dat haar dochter daar helemaal niet was. De volgende dag al verliet ze Dubai, waarna de sjeik een decreet uitvaardigde om te voorkomen dat ze ooit het land nog kan binnenkomen.

Bekijk ook: Emir van Dubai riskeert proces

Bekijk ook: is dit de échte reden waarom prinses Haya is gevlucht?