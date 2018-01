Prinses Eugenie moet huwelijk uitstellen vanwege Harry en Meghan Markle MVO

31 januari 2018

Prinses Eugenie (27) en haar verloofde Jack Brooksbank (31) zijn al veel langer samen dan prins Harry en Meghan Markle, maar toch krijgt het andere koppel voorrang. Eugenie moet haar huwelijk nu uitstellen.

Waar haar trouwfeest normaal gezien in september was gepland, moet ze die plannen nu verzetten naar oktober. Prins Harry en Meghan Markle zullen in september namelijk op een koninklijke tour rond de wereld zijn, en het koningshuis heeft liever niet dat een ander getrouwd koppel ondertussen de aandacht afleidt.

Prinses Eugenie en haar Jack zullen dus nog wat langer moeten wachten om in het huwelijksbootje te stappen, dat bevestigde haar 91-jarige grootmoeder. "Jack vertelde me dat ze niet meer in september konden trouwen", klinkt het. "Dus nu wordt het oktober. Ach ja, een maandje meer of minder..."