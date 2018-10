Prinses Eugenie heeft heel speciale gast op haar huwelijk: de dokter die haar leven redde TK

05 oktober 2018

21u29

Bron: ANP 1 Royalty De Britse prinses Eugenie heeft de dokter die ooit haar leven redde uitgenodigd voor haar huwelijk volgende week in Windsor. Chirurg Jan Lehovsky en zijn team voerden in 2002 een gevaarlijke maar geslaagde operatie om de scoliose van de prinses, een verkromming aan de wervelkolom, te verhelpen.

Volgens moeder-van-de-bruid Sarah Ferguson is het aan de operatie te danken dat haar dochter volledig gezond is en nog kan lopen: "Dankzij Lehovsky en zijn team loopt Eugenie volgende week naar het altaar", zei ze.

De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson trouwt op 12 oktober met Jack Brooksbank in Windsor, in dezelfde kapel waar in mei haar neef prins Harry trouwde. Het huwelijk zal niet zoals gebruikelijk uitgezonden worden door de BBC, maar door de commerciële zender ITV. De zender maakt een drie uur durend programma rond de bruiloft. Vanaf 10.00 uur 's ochtends (lokale tijd) staat het praatprogramma 'This Morning', dat wordt omgedoopt tot 'This Morning At The Royal Wedding', in het teken van Eugenies jawoord.