Prinses Eugenie deelt vriendschapsarmbandje met Ellie Goulding MVO

22 februari 2020

17u20

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Eugenie heeft haar vriendschap met zangeres Ellie Goulding bezegeld met een speciaal armbandje. De jongste dochter van prins Andrew deelde een kiekje van het sieraad, waarmee ze tegelijkertijd strijdt voor “ieders recht op een eigen toekomst”.

De duurzaam geproduceerde armbandjes zijn gemaakt door Togetherband. De organisatie wil met de opbrengst van de bandjes zeventien verschillende ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunen, uiteenlopend van goed onderwijs tot het uitroeien van armoede of het bouwen van duurzame steden. Eugenie koos voor doel acht: waardig werk en economische groei. “Omdat ik geloof dat iedereen in de wereld het verdient om vrij te zijn van slavernij en dat alle mensen recht hebben op hun eigen toekomst”, schrijft People.

De 33-jarige royal koos ervoor een van de twee armbandjes aan haar goede vriendin Ellie Goulding te schenken. “Net als ik doet zij er alles aan om mensen samen te brengen. Zij doet dat met haar muziek, en nu doordat ze zich inzet tegen klimaatverandering. Zij is het perfecte rolmodel.”

Goulding is goed bevriend met leden van de Britse koninklijke familie. Ze was aanwezig op de bruiloft van Eugenie en Jack Brooksbank en op die van prins Harry en zijn vrouw Meghan in 2018. Ook trad ze op tijdens het trouwfeest van prins William en Kate in 2011.