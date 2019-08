Prinses Esmeralda aan de top: halfzus van koning Albert beklimt de Kilimanjaro MD

21 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Onze prinses Esmeralda heeft er een puike prestatie opzitten: op haar 62ste heeft de tante van koning Filip de top van de Kilimanjaro bereikt, de hoogste berg in Afrika. Esmeralda deed er een week over, vergezeld van haar twintigjarige dochter Alexandra en een neef van haar man, de wereldvermaarde Hon- durees-Britse wetenschapper Salvador Moncada.

Esmeralda, een verbeten feministe, zamelde met haar beklimming geld in voor Hero Women Rising, een liefdadigheidsorganisatie die vrouwen over de hele wereld op eigen benen helpt te staan. In Afrika, een continent dat de prinses en haar vader koning Leopold III nauw aan het hart ligt en lag, zet de organisatie zich vooral in voor onderwijs voor meisjes. Esmeralda is het jongste kind van Leopold III en prinses Lilian, en dus de halfzus van koning Albert II.