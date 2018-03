Prinses Elisabeth verlaat België om te studeren KDL

19 maart 2018

15u20

Bron: Twitter 0 Royalty Prinses Elisabeth (16), de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch Comité van de United World Colleges en dat wil zeggen dat ze deze zomer naar het Verenigd Koninkrijk trekt om er te studeren. Het Paleis maakte het nieuws zelf bekend via sociale media.

Elisabeth zit momenteel nog in het vijfde middelbaar in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, maar het staat nu al vast dat de kroonprinses België nadien zal verlaten om verder te studeren. Elisabeth zakt deze zomer af naar Llantwit Major om er les te volgen aan het United World College of the Atlantic. Ze zal er haar zesde en zevende jaar van de middelbare school afwerken. Als prinses Elisabeth haar opleiding afwerkt aan de UWC Atlantic College behaalt ze het Internationale Baccalauréat. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander volgde er les van 1983 tot 1985.

Het United World Colleges heeft in totaal 12 jonge Belgische scholieren tussen 16 en 17 jaar geselecteerd om de komende twee jaar, gespreid over de 17 verschillende UWC's wereldwijd, een cursus Internationaal Baccalaureaat te volgen.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, is geslaagd voor de toelatingsproeven van het Belgisch Comité van de United World Colleges (UWC). Zij start in de zomer van 2018 met haar opleiding in de UWC Atlantic College in het Verenigd Koninkrijk. pic.twitter.com/P8IcViPCSb Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link