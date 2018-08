Prinses Elisabeth start vandaag al aan nieuw schooljaar in Wales SD

27 augustus 2018

11u11

Bron: ANP 7 Royalty Terwijl haar zus en broers van hun laatste week vakantie genieten, start kroonprinses Elisabeth (16) vandaag al aan haar nieuwe schooljaar in Wales. Na een verwelkoming op het prestigieuze Atlantic College, wordt er volgens oud-leerlingen een hele week ­gekampeerd.

Na tien dagen vakantie in Armenië keerde de koninklijke familie gisteren terug naar België. Net op tijd voor Elisabeth, die vandaag verwacht wordt op het United World College ­Atlantic in het zuiden van Wales. Daar zal ze de komende twee jaar studeren.

Het schooljaar begint er voor eerstejaars met een week vol activiteiten ter kennismaking. Zo gaan de nieuwe studenten samen kamperen.

Het Atlantic College is een exclusief internaat waar voornamelijk royals en miljonairs plaatsnemen aan de schoolbanken. Nieuwkomers dienen, net zoals Elisabeth, toelatingsproeven af te leggen. Toch is het volgens ons koningshuis geen 'eliteschool'. De school telt ongeveer 350 leerlingen uit 119 landen en zet in op duurzaamheid en verbondenheid. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast. Wie geen beurs heeft, betaalt maar liefst 25.000 euro inschrijvingsgeld.

De 16-jarige Elisabeth treedt in Wales in de voetsporen van onder anderen koning Willem-Alexander van Nederland. Hij ging van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College. Tegenwoordig is hij beschermheer van de school.