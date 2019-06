Prinses Elisabeth praat voor het eerst met pers na bezoek aan Kenia MVO

27 juni 2019

16u08

Bron: Belga 0 Royalty De Belgische prinses Elisabeth heeft donderdag voor het eerst journalisten te woord gestaan. Na afloop van haar bezoek aan de Masai-gemeenschap in Kenia vertelde ze “diep onder de indruk” te zijn van haar eerste bezoek aan Oost-Afrika, meldt Belga.

De 17-jarige Elisabeth en haar moeder koningin Mathilde sloten donderdag hun driedaagse UNICEF-missie aan Kenia af. De prinses vertelde dat het bezoek haar zal bijblijven. “Dit is mijn eerste bezoek aan een land in Oost-Afrika en er komen veel indrukken op mij af. Het is een zeer intense en unieke ervaring voor mij.”

De prinses was vooral erg geraakt door de kinderen die ze aantrof in het vluchtelingenkamp in Kakuma. “Ze zijn nog zo klein en fragiel, maar hadden toch al zoveel trauma’s meegemaakt in hun leven. Verder was ik ook heel geraakt door de meisjes van mijn leeftijd die ik heb ontmoet, omdat ze zo’n moeilijk leven hebben gehad en zulke moeilijke situaties hebben beleefd. Maar toch tonen ze nog steeds zoveel moed en doorzettingsvermogen.”

Het driedaagse bezoek van de dames stond in het teken van kinderrechten en onderwijs in moeilijke omstandigheden. Mathilde is dit jaar erevoorzitter van UNICEF België. De twee landen vrijdagochtend weer in Brussel.