Prinses Elisabeth poseert op school in Wales in een broek van Zara tvc

05 september 2019

21u32 0 Royalty De 17-jarige Elisabeth is aan het nieuwe schooljaar begonnen op haar internationale kostschool in Wales. Het Koninklijk Paleis deelde vandaag een foto van de Kroonprinses waarop ze een gebloemde broek van Zara draagt.

Prinses Elisabeth begon aan haar tweede en laatste jaar in Wales, op het UWC Atlantic World College. Op de foto die op sociale media werd vrijgegeven, is het schooldomein op de achtergrond te zien.

De blog Modekoningin Mathilde, die ook de styling van Elisabeth analyseert, merkte op dat de troonopvolgster Zara draagt. “Prinses Elisabeth blijft trouw aan haar favoriete low budget merk @ZARA , ook op school in Wales!”, wordt in de tweet geschreven.

Het is niet de eerste keer dat Elisabeth in kleding van de Spaanse modeketen verschijnt. Ook op een foto die het paleis publiceerde op de eerste schooldag in België, is ze in Zara gekleed (zie foto onder).