Prinses Elisabeth moet Atlantic College in Wales verlaten BDB

18 maart 2020

07u38

Bron: ANP 10 Royalty Prinses Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip, komt terug naar België. Het Atlantic College in Wales, waar de 18-jarige troonopvolgster momenteel een opleiding volgt, heeft buitenlandse studenten gevraagd terug naar hun thuisland te gaan in verband met de coronacrisis.

Het Atlantic College, waar 350 jongeren uit 120 landen les volgen, stuurde een brief naar de ouders van hun studenten. Daarin staat te lezen dat de Britse gezondheidszorg overspoeld zal worden door patiënten met het coronavirus. Dit brengt volgens de school studenten die op de campus blijven in gevaar als ze medische zorg nodig hebben. “Als één leerling symptomen vertoont, moet die twee weken in quarantaine en bij uitbreiding wellicht alle studenten in het internaat”, klonk het ook nog.

Kansen niet in gevaar

Vrijdag leek het er nog op dat Elisabeth niet terug zou keren naar België. De school nam vorige week strenge maatregelen, zo werd vastgelegd dat leerlingen die naar huis zouden gaan niet meer terug mochten komen. Dat zou de tweedejaars in de problemen kunnen brengen, zij moeten binnenkort eindexamen doen. Dat geldt ook voor Elisabeth. Het Atlantic College stelde de ouders dinsdag gerust dat "de kansen van de studenten niet in gevaar zijn". Zo zullen de jongeren de lessen online kunnen volgen.

Wanneer Elisabeth naar België reist, is niet bekend. Het Koninklijk Paleis heeft laten weten dat de prinses momenteel nog altijd in Wales verblijft. Elisabeths broers en zussen zitten al langer thuis omdat alle lessen zijn opgeschort. Gabriël (16) gaat naar een internationale privéschool in Watermaal-Bosvoorde, Emmanuel (14) zit in een school voor bijzonder onderwijs in Kessel-Lo bij Leuven en Eléonore (11) volgt les in het Sint-Jan-Berchmanscollege.

