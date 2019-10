Prinses Elisabeth krijgt eigen postzegel voor 18de verjaardag RL

14 oktober 2019

00u11

Bron: Belga 0 Royalty Postbedrijf bpost geeft naar aanleiding van de 18de verjaardag van prinses Elisabeth op 25 oktober een officiële postzegel uit. Het is koning Filip zelf die de foto maakte van zijn oudste dochter.

Troonopvolgster prinses Elisabeth wordt op 25 oktober 18 jaar. Het nationale postbedrijf bpost viert deze gebeurtenis met een officiële postzegel van de prinses. In samenspraak met het paleis werd beslist om een foto te gebruiken die zo dicht mogelijk bij haar 18de verjaardag genomen werd.

Het paleis en bpost kozen voor een beeld van de prinses in een witte jurk, gemaakt in de tuinen van het kasteel van Laken. De foto werd genomen door koning Filip zelf. Voor Elisabeth is een eigen postzegel geen primeur. In 2002, op haar eerste verjaardag, prijkte ze al op een speciale postzegel, zowel samen met haar ouders als alleen.

De postzegels zijn vanaf 21 oktober te koop via eShop, de webshop van bpost, en in de grotere postkantoren.