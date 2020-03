Prinses Elisabeth kan voorlopig niet naar huis wegens corona-maatregelen in Wales MVO

14 maart 2020

15u21 19 Royalty Het koningspaar staat voor een belangrijke afweging bij de studie van oudste dochter prinses Elisabeth (18) en haar verblijf op het Atlantic College in Wales, waar ook koning Willem-Alexander naar school ging. In verband met de verspreiding van het coronavirus heeft de school strenge maatregelen aangekondigd, meldt Het Nieuwsblad.

Eén maatregel is dat leerlingen die nu naar huis gaan, of straks in de paasvakantie, niet meer terug mogen komen. Tegelijkertijd zijn alle eerstejaars wel naar huis gestuurd om het risico voor de tweedejaars die binnenkort eindexamen moeten doen, te beperken. Zij krijgen voor de rest van het studiejaar digitaal onderwijs.

Prinses Elisabeth behoort tot de studenten die binnenkort hun opleiding afronden. Ze mag de campus niet verlaten, tenzij in “uitzonderlijk goedgekeurde omstandigheden”. Alle buitenschoolse activiteiten zijn geschrapt en de toegang voor buitenstaanders wordt beperkt, zo bepaalde het Atlantic College.

Niet meer terugkeren

Als ouders hun kinderen liever naar huis laten terugkeren, zegt de school die keuze te respecteren en digitaal onderwijs aan te bieden. Wat koning Filip en koningin Mathilde daarbij moeten bedenken: dan mag Elisabeth dit schooljaar niet meer terugkeren naar Wales voor de lessen en wellicht ook niet voor haar examens.

De drie andere kinderen van Filip en Mathilde zijn nu wel thuis omdat de lessen hier in België zijn opgeschort. Gabriël (16) gaat naar een internationale privéschool in Watermaal-Bosvoorde, Emmanuel (14) zit in een school voor bijzonder onderwijs in Kessel-Lo bij Leuven en Eléonore (11) volgt les in het Sint-Jan-Berchmanscollege.