Prinses Elisabeth geeft haar eerste tv-interview: “Er komen veel indrukken op mij af” evh

27 juni 2019

17u34

Bron: VTM NIEUWS 24 Royalty Op de laatste dag van de missie van koningin Mathilde in Kenia stond er een bezoek aan de Masai-gemeenschap op het programma. Na afloop nam prinses Elisabeth even de tijd om één vraag van de meegereisde pers te beantwoorden. Het is de allereerste keer dat de kroonprinses met journalisten spreekt.

Prinses Elisabeth (17) beschreef hoe de Unicef-missie haar geraakt heeft en wat er haar bijblijft: “Dit is mijn eerste bezoek aan een land in Oost-Afrika en er komen veel indrukken op mij af. Het is een zeer intense en unieke ervaring voor mij.” De prinses was naar eigen zeggen “zeer geraakt” door de kleine kinderen die ze heeft gezien in het vluchtelingenkamp in Kakuma. “Ze zijn nog zo klein en fragiel, maar hadden toch al zoveel trauma’s meegemaakt in hun leven.”

“Verder was ik ook heel geraakt door de meisjes van mijn leeftijd die ik heb ontmoet, omdat ze zo’n moeilijk leven hebben gehad en zulke moeilijke situaties hebben beleefd. Maar toch tonen ze nog steeds zoveel moed en doorzettingsvermogen”, aldus de prinses. “Door dit bezoek hier in Kenia heb ik het werk van organisaties zoals Unicef gezien en welke impact de hulpverleners kunnen hebben op de gemeenschap. Er gaan al meer meisjes naar school en de mentaliteit over de vrouwenverminking en kindhuwelijken is nu stilletjesaan aan het veranderen.”

Toen ze twaalf was, maakte prinses Elisabeth al indruk met een toespraak die ze gaf in drie landstalen. Ze deed dat in Ploegsteert bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, maar een interview gaf ze nog nooit. Tot nu, net na haar bezoek aan de de Masai-gemeenschap op 50 kilometer van de grens met Tanzania. Koningin Mathilde en prinses Elisabeth kregen donderdag projecten te zien rond de problematiek van tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. Unicef tracht die gemeenschap, die nog zeer traditioneel leeft, te overtuigen om de kinder- en vrouwenrechten te respecteren. Vrouwenbesnijdenis is in Kenia niet toegestaan in de wet en toch is 21 procent van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar het slachtoffer van genitale verminking.

Masai

Bij de Masai zijn de cijfers dramatisch: 78 pct van de Masai-vrouwen worden genitaal verminkt. Met vroeghuwelijken is er een neerwaartse trend. Toch huwt nog steeds meer dan 30 pct van de Masai-meisjes op vroege leeftijd. Via zogenoemde community dialogues, gesprekken in groep, wordt het belang van onderwijs benadrukt en wordt er samen naar oplossingen gezocht, want de oorzaak van die huwelijken op vroege leeftijd is vaak armoede en het schoolgeld dat niet kan betaald worden. Koningin Mathilde en prinses Elisabeth konden zo’n groepsgeprek bijwonen. Ze werden hartelijk ontvangen door de Masai. Kinderen verwelkomden hen met muziek en dans. Op het einde van hun bezoek kregen ze zelfgemaakte cadeaus: een halsband, een telefoonhouder voor de prinses en een kroon.

Met het bezoek aan de Masai eindigt de Unicef-missie van koningin Mathilde, die de geschiedenisboeken ingaat als de eerste buitenlandse zending waaraan prinses Elisabeth deelnam.