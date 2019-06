Prinses Elisabeth begint in Kenia aan haar eerste officiële missie IB

25 juni 2019

04u25

Bron: Belga 0 Royalty Het was een verrassing van formaat voor de meegereisde pers. Niet alleen koningin Mathilde, maar ook haar oudste dochter, prinses Elisabeth, is gisterenavond laat in Kenia aangekomen voor een Unicef-missie, die nog tot donderdag duurt.

Op het einde van de vorige Unicef-missie in Laos twee jaar geleden had koningin Mathilde zich al laten ontvallen dat haar kinderen dolgraag eens mee wilden op missie, maar dat dat niet kon doordat ze naar school moesten. School brossen om mee te kunnen op reis, zou een slecht voorbeeld zijn, liet de koningin toen uitschijnen.

Maar nu laat de agenda van prinses Elisabeth, die achttien wordt in oktober, het wel toe. Ze heeft momenteel vakantie en het paleis laat weten dat deze missie een verderzetting is van haar curriculum op school. Dienstverlening via sociale projecten is iets wat perfect aansluit bij de opleiding die de kroonprinses momenteel in Wales geniet, klinkt het.

Eerste dienstreis

De beslissing dat de kroonprinses mee zou gaan naar Kenia, is pas heel laat genomen. Het gaat om haar allereerste dienstreis. Moeder en dochter zullen drie dagen lang hetzelfde programma volgen. Dat begint vandaag met een bezoek aan een vluchtelingenkamp en eindigt donderdag, wanneer er een terreinbezoek bij de Masai op het programma staat.

Eind april, toen prinses Elisabeth even in België was tijdens haar paasvakantie, vergezelde ze haar vader koning Filip bij een bezoek aan de Brusselse brandweer. Haar publieke optredens blijven beperkt. Ook volgend jaar zal ze nog in Wales naar school gaan.