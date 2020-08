Prinses Eléonore niet toegelaten in Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege: “Ze woont te ver” HR

26 augustus 2020

07u02

Bron: Belga 0 Royalty Na bijna dertig jaar zal er dit schooljaar geen lid van de koninklijke familie naar het Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege gaan. Prinses Eléonore (12) woont te ver weg. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Eléonore begint op 1 september in het eerste middelbaar op het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Ze was nochtans graag op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel gebleven, waar ze haar lagere school had gevolgd. Maar haar ouders koning Filip en koningin Mathilde kregen te horen dat ze niet toegelaten wordt.

Bij de inschrijvingsprocedure werkt Sint-Jan Berchmans met criteria. Zo krijgen kinderen met een oudere broer en/of zus in het secundair voorrang. Eléonore valt daarvoor af.

Ook de woonplaats speelt mee. Hoe dichter bij de school, hoe groter de kans om toegelaten te worden. De afstand van 6 kilometer, tussen het kasteel van Laken en Sint-Jan Berchmans in Brussel, is blijkbaar te groot. En de regels zijn voor iedereen gelijk.

