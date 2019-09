Prinses Diana trok 22 jaar geleden naar Angola, nu treedt prins Harry in haar voetsporen TDS

Bron: CNN/VTM NIEUWS 2 Royalty De Britse prins Harry (34) is op de vijfde dag van zijn tiendaagse reis door Afrika in Angola aangekomen. Daar bezoekt hij een antimijnproject in Dirico en staat hij stil bij de bijdrage die zijn moeder prinses Diana ooit leverde aan het project. Volgens de Britse prins is het “een bijzonder belangrijke en aangrijpende reis”. De beelden spreken ook voor zich: Harry is nu echt in de voetsporen van zijn moeder getreden.

Diana bezocht in 1997 het landmijnenveld in Huambo, waar de iconische foto werd gemaakt van de prinses in beschermende kledij. Net als zoon Harry nu zette de Britse prinses zich in voor het verwijderen van landmijnen. Tijdens haar bezoek deed Diana de beroemde uitspraak waarin ze mijnen een humanitaire en politieke issue noemde. Dit werd haar destijds niet door iedereen in dank afgenomen. Zo werd ze door een Britse minister een ongeleid projectiel genoemd.

Harry wandelde vrijdag net als zijn moeder door het voormalige mijnenveld, de landmijnen werden hier tussen 2004 en 2005 geruimd. Valdemar Goncalves Fernandes, operationeel manager die zowel in 1997 als vrijdag van de partij was, vindt het erg bijzonder dat hij nu ook de prins ontmoet. “Ik was blij verrast toen ik hoorde dat ik prins Harry tref op precies dezelfde plek als prinses Diana 22 jaar geleden”, liet hij weten aan CNN.

Eerbetoon

Na zijn bezoek aan het mijnenveld zal Harry, wederom net als zijn moeder, langsgaan bij het Huambo Orthopaedic Centre. Het medisch centrum, waar slachtoffers van mijnen worden behandeld, wordt als eerbetoon vernoemd naar Diana. Harry is met Meghan en Archie in Afrika. Vrouw en zoon zijn echter niet meegereisd naar Angola, maar achtergebleven in Zuid-Afrika.