Prinses Diana boycotte Karl Lagerfeld om een persoonlijke reden KD

27 februari 2019

09u15

Wijlen Karl Lagerfeld stoorde zich immens aan prinses Diana omdat ze weigerde om kleding van zijn hand te dragen. Aan de Australische designer Jayson Brunsdon verklapte zij ooit waarom ze de modekenner boycotte.

Nochtans was er een periode waarin prinses Diana zich wel in Chanel hulde, maar dat hield plots op. Ook het contact tussen de in 1997 overleden prinses en de Duitse designer hield abrupt op. De laatste keer dat ze elkaar zagen was enkele weken voor de tragische dood van Diana, op een andere begrafenis. Beide personen waren in Milaan aanwezig op de uitvaart van de vermoorde Gianni Versace.

Volgens bronnen in de modewereld weigerde Diana nog Chanel te dragen om een persoonlijke reden. Haar echtgenoot prins Charles zou tijdens hun huwelijk namelijk spullen van Chanel cadeau gegeven hebben aan zijn minnares Camilla. Het logo van Chanel bestaat uit twee in elkaar gevlochten letters ‘C’ en dat vond het verliefde stel een mooi symbool van hun liefde. Diana was hier klaarblijkelijk van op de hoogte en weigerde nog om het merk te dragen, tot grote frustratie van Karl Lagerfeld.

Diana’s schoondochter Kate Middleton weigert trouwens ook om Chanel te dragen. De reden van haar boycott heeft, althans volgens bronnen, wel iets met Karl Lagerfeld te maken. De couturier zou enkele gemene opmerkingen gemaakt hebben over Pippa Middleton, de zus van Kate. “Ik vind haar gezicht lelijk. Eigenlijk zou zij alleen maar haar achterste mogen laten zien”, zou hij ooit eens gezegd hebben.