Prinses Claire vocht tegen corona én slepende ziekte: "Kabinet van de koning is ons te hulp moeten schieten” LOV

07 mei 2020

09u35

Bron: Het Nieuwsblad 48 Royalty Woensdag werd bekend dat het Woensdag werd bekend dat het coronavirus ook het gezin van Prins Laurent (56) niet spaarde, maar de royal wou niet kwijt wie besmet werd. Aan Het Nieuwsblad geeft hij nu toch toe dat het om zijn vrouw Claire (46) ging, die daarbovenop ook nog eens te maken kreeg met een slepende ziekte.



Prins Laurent en z’n gezin hebben zware tijden achter de rug, maar beterheid lijkt in zicht. Aan Het Nieuwsblad geeft hij toe dat zijn vrouw Claire enkele maanden geleden getroffen werd door een zware en slepende ziekte. “Het is heel zwaar voor ons. Ik moet goed voor mijn vrouw zorgen nu”, vertelde een bezorgde prins Laurent. De combinatie van de twee aandoeningen zou levensbedreigend zijn geweest. “Het immuunsysteem van mijn vrouw is fel verzwakt.” Maar het coronavirus werd inmiddels verslagen, en ook met de ziekte, die in een vroeg stadium werd ontdekt, lijkt het de goede richting uit te gaan. “De behandeling is voorbij, we moeten afwachten nu en hopen dat het goedkomt.”

Opvallend: de ziekte van Claire zorgde voor een hoop kopzorgen. De dotatie van het gezin werd enkele jaren geleden voor 75% geschrapt, en mag daarbovenop geen gebruik maken van het gezondheidssysteem. Zonder vangnet liepen de rekeningen hoog op. “De medewerkers van mijn broer, de koning, hadden snel door in wat voor een schandalige situatie wij ons bevonden. Zijn kabinet is ons dan te hulp geschoten. Ik wil de staf van de koning dan ook hartelijk bedanken, uit de grond van mijn hart.”