Prinses Claire komt niet naar nationale feestdag PhG

08 juli 2020

05u53 2 Royalty Het is nog niet zeker of prinses Claire naar de beperkte viering van de nationale feestdag gaat. Haar naam ontbreekt in de officiële aanwezigheidslijst. De echtgenote van prins Laurent heeft Covid-19 gehad en was ook getroffen door een slepende ziekte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aan de telefoon zei de prins ons gisteren: “Ze is goed nu. Alleen wat bezorgd over mijn werk.” Of ze samen met hem aanwezig zal zijn op de nationale feestdag? “Dat weet ik nog niet”, aldus de prins. De viering op het Paleizenplein in Brussel duurt dit jaar iets meer dan een uur. Het traditionele militair defilé vindt niet plaats. Er zal wel hulde gebracht worden aan de helden van de coronacrisis, en in een film wordt stilgestaan bij de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Koning Filip zal ook op het Paleizenplein een toespraak houden, wat toch uitzonderlijk is. Om 14 uur begint de ceremonie met onder meer vijf F-16's die overvliegen. Een militaire helikopter zal ook een passage doen met een Belgische vlag. Om 15.15 uur is het einde van de ceremonie voorzien.