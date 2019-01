Prinses Charlotte van Monaco ontkent verbroken verloving TDS

14 januari 2019

13u47

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Charlotte Casiraghi van Monaco en Dimitri Rassam hebben in een verklaring hard uitgehaald naar de ‘schandaalpers’ die begin dit jaar heeft gemeld dat zij uit elkaar zijn. Het paar ontkent formeel “alle ongegronde geruchten over de scheiding die over hen worden verspreid.”

De dochter van prinses Caroline van Hannover en Monaco en Dimitri hebben een advocaat opdracht gegeven te bekijken welke juridische stappen ondernomen kunnen worden tegen de media die de voor hen en hun minderjarige kinderen schadelijke berichten in omloop hebben gebracht. Dat laatste gebeurde volgens het paar enkel en alleen om de verkoopcijfers op te schroeven.

Bruiloft uitgesteld

Charlotte Casiraghi (36) zou zich vorig jaar hebben verloofd met Dimitri Rassam, hetgeen werd opgemaakt uit de verlovingsring die droeg. Aangenomen werd dat een huwelijk snel zou volgen, maar een bruiloft werd volgens insiders uitgesteld toen Charlotte in verwachting was. In oktober werd Balthazar geboren. Daarna werd het stil tot het Spaanse blad Hola, dat meestal goede contacten heeft in Monaco, meldde dat Charlotte en Dimitri hun verloving hadden verbroken.

Het leek dat voor de tweede keer een relatie van Charlotte waaruit een baby was geboren, op de klippen liep. Ook Gad Elmaleh, de vader van haar eerste kind Raphaël (5), trouwde uiteindelijk niet met haar. Zowel Gad als Dimitri had ook al kinderen uit eerdere relaties. Charlotte is de enige dochter uit het huwelijk van prinses Caroline met Stefano Casiraghi, die in 1990 verongelukte toen Charlotte vier jaar oud was.